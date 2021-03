Sistema sanitario está preparado para atender alergias severas contra la vacuna de Pfizer

Los efectos secundarios que han padecido en Panamá las personas inmunizadas con la vacuna de Pfizer contra la covid-19 son leves y están dentro de lo normal, sin embargo, se espera que un minúsculo grupo sufra reacciones más severas.

En este sentido, el epidemiólogo Arturo Rebollón dijo que el sistema de salud ya está preparado para hacerle frente a este tipo de eventos.

"Ahorita nuestro sistema está preparado para atender a las personas alérgicas severas, que son personas que cuando tienen alergias presentan dificultad para respirar, que es otro tipo más allá de la picazón o cuando se pone roja la piel", dijo el experto en entrevista con EcoTv.

El galeno detalló que estos casos son muy raros y que sucede uno cada 100 mil o 200 mil vacunados.

"Se espera que haya este tipo de eventos, pero estamos hablando que pueden ser entre 30 y 40 vacunados en todo el país", precisó.

Por su parte, el doctor Eduardo Ortega mencionó que en los alérgicos severos la reacción adversa se presenta en los primeros 15 minutos, por eso hay un tiempo de observación tras la vacunación.

Ortega le recomendó a la población no tomar paracetamol antes de la inoculación, porque altera la respuesta inmune de algunas vacunas y como en esta no se sabe, es mejor no tomar ninguna medicación previa.

Añadió que a algunas personas se les puede hinchar la zona del brazo, la cual sucedería en horas de la tarde. Destacó que al día siguiente, un 50% de los vacunados pueden tener dolor de cabeza, cansancio, un 30% dolor articular y un 10% fiebre. Estos síntomas son por espacio de dos días.

Puntualizó que la mayor cantidad de efectos secundarios leves se reportaron con el primer lote, algo que atribuyó a que al ser personal de salud los inoculados, estaban más pendientes a estos aspectos.