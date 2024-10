¿Son los jóvenes más propensos que los adultos a sufrir problemas de salud mental?

El número de pacientes con problemas de salud mental en el país se ha incrementado en los últimos 4 años, es decir, desde 2020 cuando el país enfrentó la pandemia de la Covid-19.

Este suceso inesperado desencadenó en un encierro que afloró condiciones ya existentes en la población como crisis de ansiedad y depresión.

Dichas condiciones siempre han existido, no obstante, la pandemia y redes sociales las han hecho más visibles, sobre todo, entre los jóvenes, quienes se atreven a contar sus experiencias a través de sus cuentas de Instagram y TikTok.

Para Ivette Schuverer, directora de la Clínica Psicológica y de Desarrollo Humano Dr. Horacio Harris Duque de la Universidad de Panamá (UP), la pandemia provocó que los adolescentes le prestarán mayor atención a otros factores como problemas existenciales, económicos y familiares.

Una apertura que a simple vista pareciera no ser compartida por los adultos, no obstante, esto no quiere decir que escapen de estas condiciones.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), un total de 4,904 panameños entre 30 y 49 años padecen algún tipo de discapacidad mental.

Esta cantidad de casos por grupo etario se divide en: 1,212 (30 - 34); 1,186 (35 - 39); 1,185 (40 - 44); y 1,321 (45 - 49).

La mayoría corresponden al sexo masculino, que presenta un total de 2,731 casos, mientras que, el género femenino registra 2,173 afectadas.

Ante tal escenario, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) habilitó una línea de atención psicológica gratuita para atender a la población las 24 horas del día.

Según datos de la institución, “necesidad de ser escuchado”, es el principal motivo de estas llamadas, cuyo grupo de mayor consulta se ubica precisamente entre 40 y 59 años, lo que confirma que aunque los jóvenes son quienes más abordan los problemas de salud mental, estos también afectan a los adultos, pero prefieren exponer sus condiciones de manera más privada.

La línea telefónica 147 ofrece a la población asesoría, consejería, atención e información acerca de las afectaciones de salud mental a cualquier hora del día.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!