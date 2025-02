Subcomisión analizará proyecto de no reelección universitaria

Pese a no estar de acuerdo con la creación de subcomisiones y afirmar “no deberle nada a ningún rector”, la diputada Ariana Coba propuso la creación de un comité para abordar el proyecto de ley No. 83 que establece la no reelección inmediata al cargo de rector en universidades estatales del país.

Coba manifestó estar en desacuerdo con la perpetuidad en el cargo como ha sucedido en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), más no con la posibilidad de que a los rectores se les permita participar en una segunda vuelta.

La sugerencia de Coba, aprobada de manera unánime por los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, busca que la iniciativa legislativa pueda ser analizada en profundidad y con detenimiento para que todos los involucrados puedan exponer sus opiniones a favor y en contra.

Los diputados avalaron la propuesta del diputado Ernesto Cedeño, no obstante, consideran pertinente que la Procuraduría General de la República remita un informe sobre su viabilidad, por lo tanto, se ampliarán las consultas antes de su aprobación.

Por su parte, el proponente aspira a incluir dentro de esta disposición a otras autoridades académicas como: decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales, ya que, se le ha notificado que muchas de las personas que ostentan estos cargos llevan varios años en los mismos.

Cedeño reiteró que su propuesta busca evitar que los rectores de universidades oficiales a nivel nacional ejecuten prácticas autoritarias para mantenerse en el poder con el tiempo, debilitando la democracia y actualización académica de los estudiantes.

Incluso durante su exposición de motivos se apropió de la frase “la reelección es la semilla de muchos males en la universidad” dicha por el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, mientras era candidato al cargo.

El diputado señaló que es completamente constitucional y viable la aprobación de tal iniciativa, ya que, en su momento cuando se debatió sobre permitir la reelección en la Unachi, la procuraduría dio su aval.

“Esto no violenta ningún estatuto o régimen orgánico de la Constitución, más bien lo fortalece porque permite que una persona que ostente el cargo no se valga del poder para obstaculizar comicios prístinos y democráticos como debe corresponder en el principal centro de estudios”, dijo.

Por su parte, el rector Flores manifestó su rechazo a dicha propuesta catalogándola de “perjudicial” para el desarrollo académico.

De acuerdo a Flores, las principales universidades del mundo indican que es “saludable” permitir, por lo menos, una reelección de la máxima autoridad universitaria.