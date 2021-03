Tereso Urriola: Las escuelas rurales están huérfanas de tecnologías

Versión impresa

Con el inicio del año lectivo 2021, retorna la incertidumbre por la conectividad y otros retos que plantea la educación a distancia. Para el maestro y director del centro básico general Los Llanitos del distrito de San Carlos en Panamá Oeste -escuela multigrado-, Tereso Urriola, la realidad para las escuelas rurales es mucho más preocupante, debido a la falta de acceso a tecnologías y las necesidades que enfrentan los padres de familia afectados económicamente por la suspensión y pérdidas de empleos en el país.

¿Cuál es la realidad de las escuelas rurales en medio de la pandemia?

La realidad de las escuelas en áreas apartadas de nuestro país, es bastante difícil. Fue un giro de 360 grados, y en buen panameño, se nos vino el mundo, pero como los docentes somos innovadores, pudimos seguir adelante.

Cambiar los cuadernos por tecnologías, ¿cómo fue la experiencia?

Vivimos situaciones difíciles, cambiar el sistema no se nos hizo fácil, estábamos acostumbrados a convivir con los estudiantes, la comunidad educativa y al llegar esto, quedamos sorprendidos al observar todas las desventajas que teníamos. Si nos concentramos en las escuelas apartadas del país, sucede que el docente podrá tener toda la vocación y el interés de conectarse, pero el padre de familia no cuenta con las herramientas necesarias. En hogares, hay un solo celular para toda la familia, y resulta, que en esas áreas la señal es nula.

¿Cómo fue la experiencia en su escuela?

Fue difícil la conectividad con mis estudiantes. Primero integramos a los padres de familias, un apoyo fundamental para los docentes. Tomando en cuenta la realidad de nuestra comunidad, una plataforma de alta tecnología, era mentira que me solucionaría los problemas porque no contamos con Internet. Recuerdo que hubo un compromiso con la entrega de los cuadernillos y las guías, eso fue lo que nos pintaron, pero como docente en áreas rurales sabemos que la logística es difícil, por ello, hablamos con los padres de familias y todos nos conectamos por Whatsap y pudimos culminar un año 2020, no con las mejores expectativas pero sí con el compromiso que teníamos con el país.

¿Cómo afecta al estudiante esta realidad?

Trabajar a distancia no es fácil. En el caso mío, una escuela multigrado de pocos estudiantes, cuando un estudiante no comprende el contenido, el docente se queda un tiempo más con ese estudiante, pero en este caso es difícil. El niño no se sentía bien, el padre de familia tampoco, fue algo estresante para todos. Poco a poco nos fuimos amoldando a la realidad, y este 2021 con el inicio de clases, quizás tengamos más confianza para trabajar de la mejor manera.

Un alto índice de reprobados, ¿dónde pudo estar la falla o a quién señalamos como responsable?

Aquí no podemos hablar de responsables, tenemos que tomar en consideración las áreas remotas de nuestras comunidades, donde no hay conectividad, ni señal. Hubo casos donde los estudiantes para recibir sus clases tenían que subir enorme pendientes, o carecemos de televisión, al menos, la radio ayudó para que estos objetivos se lograran, no en su totalidad, pero sí con el propósito de asegurarle un bienestar armónico a nuestros estudiantes.

¿Estaban los docentes preparados para el giro que dio el sistema educativo?

No le voy a pegar mentira, yo no estaba preparado. Es una situación que no pasó por mis pensamientos, por los del niño, ni de los padres. Pasamos dificultades, uno o dos meses, pero siempre debemos tener un plan b, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. No estábamos preparados, pero buscamos las formas para culminar el año lectivo 2020.

¿Considera viable un retorno a las aulas en medio de la situación sanitaria?

Podemos tener todas las plataformas del mundo, pero ese educando siempre va a necesitar del afecto del docente. Yo sí pido al Todopoderoso que nos dé la oportunidad de regresar. El estudiante, el docente y la comunidad educativa lo necesitan para completar los proyectos que quedaron pendientes. Los padres de áreas rurales son los más golpeados. La escuela es el único espacio de socialización, y cuando esas escuelas están funcionando tenemos oportunidad de que los beneficios les lleguen. Para un padre con cinco niños, se le hace más fácil enviarlos a las escuelas.

¿Cómo es el apoyo a las escuelas de áreas rurales?

Todos tenemos que caminar con el mismo fin. Las comunidades rurales no se pueden dejar solas, los beneficios deben ser iguales, no solamente porque un colegio tenga 300 estudiantes, los beneficios se enfocan en ellos, y nosotros los multigrados con 3o a 40 nos den menos. Nos sorprendió esto, estamos huérfanos de tecnologías. Hay que trabajar para dotar a todas las escuelas de mejor tecnología.

