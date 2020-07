Termómetros infrarrojos: ¿Por qué se aconseja tomar la temperatura en la frente y no en otra área?

Versión impresa

Los tiempos de pandemia se han convertido en campo propicio para que surjan teorías conspirativas y cadenas falsas, que acaban por confundir a la población.

Una de las últimas "advertencias" se relaciona al termómetro infrarrojo, utilizado como herramienta en los protocolos sanitarios para medir la temperatura de quienes ingresan a comercios o demás instalaciones.

A través de las plataformas digitales se ha propagado, tan rápido como la COVID-19, información sin fundamento que avisa sobre sus supuestos peligros: entre ellos daños a los ojos y cabeza. Tal situación, incluso, ha llevado a ciertas personas a pedir que se les tome la temperatura en la mano.

Pero, ¿qué tan recomendable puede ser registrar la temperatura en una parte distinta a la frente?

El profesor de la Facultad de Informática Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá, Yarien Moreno, conversó con Panamá América sobre este tema para aclarar algunos puntos.

El docente recordó, en relación con la zona a la que apunta el termómetro, que el cuerpo humano tiene diferentes temperaturas y que en la frente es donde más se aconseja.

"Sí, influye. El cuerpo humano tiene distintas temperaturas, en distintas zonas. Por ejemplo, la temperatura de la mano no es la misma que podría tener en la frente o boca. Se recomienda la toma de temperatura en la frente, que es donde más se utiliza el termómetro infrarrojo", explicó Moreno.

Siguiendo esta línea, el experto detalló que, al dirigir el dispositivo hacia las manos u otras áreas, el rango de error de la medición podría aumentar. Además, advirtió que tomar la temperatura a un costado de la frente también alteraría la medición y que llevar artículos como gorras podrían obstaculizarla.

Tradicionalmente, la temperatura se toma en áreas como la boca, recto, oído, axilas y frente. Debido a la situación de la COVID-9, la zona más práctica es en la frente.

A juicio de Moreno, los termómetros infrarrojos ofrecen la ventaja de que para cumplir su función no tienen que entrar en contacto directo con la persona. A una distancia de 3 o 5 centímetros basta para obtener de manera instantánea los datos. Resalta que el margen de error de estos aparatos oscila entre el 0.2 o 0.3 Celsius.

La temperatura estándar es de entre 35 y 37 grados centígrados, una mayor a esa cifra requeriría revisión médica.



¿Temor a la luz?

Un termómetro infrarrojo, describe el profesor Moreno, es un dispositivo óptico electrónico que captura la radiación emitida por cualquier objeto. Este la convierte de forma de ondas a pulso electromagnético, luego se procesa, almacena y se convierte en datos de temperaturas.

Algunos termómetros infrarrojos poseen una luz guía, que se tiende a confundir con un láser. Ella brinda precisión al termómetro para el punto a medir.

"No todos los termómetros infrarrojos poseen esta luz, en los que sí la tienen se puede desactivar. Sobre un efecto directo, esta luz guía es de baja potencia, no diría que es un láser como mucha gente. Sí hay termómetros con láser, pero son de uso industrial. Y en tal caso si fueran de uso médico tendrían que estar regulados", precisó.

Para darle mayor confianza y seguridad a la población, Moreno considera que se le puede desactivar la luz al dispositivo si este la tiene, no apuntarles a los ojos a las personas e incluso estos pueden bajar un poco la cabeza si lo desean.

No causan daño a la vista, ni matan neuronas

En el mensaje divulgado a través de redes sociales se sugería que el termómetro causaba daños a la retina, adicional a matar las neuronas.

Ante este panorama, expertos como el exministro de salud, Miguel Mayo, han salido al paso para desmentir tales creencias.

"El termómetro infrarrojo no mata neuronas, ni provoca cáncer de cerebro. No emiten nada, solo captan energía electromagnética del cuerpo cercano y la transforman en temperatura. La mayoría no usan láser. Los que tienen fiebre deben verse con un médico. Cooperemos para que bajen los contagios", detalló días atrás a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Asociación de Optometristas de Panamá (Asoptopa) también ha señalado que estos termómetros no causan daño ocular.

En el caso puntual de los daños a la retina, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla (España) comenta que las pistolas para medir la temperatura en general no funcionan con láser y, por tanto, no existe un riesgo de que se dañe la retina.

"Para que el láser fuera dañino tiene que ir directamente a los ojos y proyectar una exposición de más de 10 segundos. En el caso de los infrarrojos no es así porque no usan láser, estos apuntan a la frente y con un segundo basta", agregaron los especialistas.

El termómetro Infrarrojo es un método seguro, eficaz y rápido para medir la temperatura corporal y así reducir el riesgo de contaminación cruzada y minimizar la propagación de enfermedades.

.

.

