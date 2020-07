¡Tomen nota! Así serán las clases en el reinicio del año escolar 2020

Todo está listo para que el Ministerio de Educación (Meduca) reinicie este lunes 20 de julio el año escolar 2020 en las escuelas públicas del país.

Pero ¿cómo serán estas clases a distancia? ¿Cuál será el mecanismo?

Tanto los alumnos como los docentes podrán ver las clases en la televisión o escucharlas por la radio.

Las clases se transmitirán para todos los niveles en todo el territorio nacional, desde preescolar hasta duodécimo grado, y será de manera progresiva.

Cumplidas las horas de clases, los educadores deberán comunicarse con sus estudiantes para reforzar los conocimientos que fueron transmitidos a través de la televisión o la radio.

La comunicación entre docente-estudiante se realizará por 40 minutos, mediante correo electrónico, vía WhatsApp o por alguna plataforma digital.

Este contacto tuvo que ser previamente establecido entre el educador y el padre de familia, este último el encargado de coordinar esta comunicación en representación del alumno.

En relación con el reinicio del año lectivo 2020, la subdirectora general Docente del Meduca, Victoria Tello, dijo este jueves a TVN Noticias que con esta iniciativa inédita de dar clases desde casa se garantiza la seguridad de todos ante la pandemia del coronavirus.

"Esta es una propuesta diferente, una propuesta en radio y televisión a distancia; y a distancia significa que nuestros estudiantes van a estar en casa protegidos, igualmente todos nuestros docentes", dijo la profesora Victoria Tello.

"En otros países tomaron la decisión de no continuar con el proceso educativo durante este año 2020, sin embargo, nosotros los panameños decidimos que no podemos tener a nuestros estudiantes desvinculados de los procesos educativos, los tenemos muy claro y sabemos que no podemos corrernos el riesgo de no tener a nuestros estudiantes con nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, porque lo podemos lamentar", agregó.

Materiales de apoyo

El Ministerio de Educación anunció que a los estudiantes de preescolar se les entregará un manual de orientación para el padre de familia, mientras que para el nivel de primaria se elaboraron cuadernos de trabajo con las materias de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

En tanto, para los estudiantes de premedia y media hay unas guías de trabajo que los acompañarán durante el proceso de educación a distancia.

De igual forma, a los alumnos de áreas de difícil acceso y comarcales también se les dotará con cuadernos de trabajo de autoaprendizaje que serán distribuidos por las direcciones regionales de educación.

Las clases en Panamá se suspendieron de manera presencial desde el pasado 11 de marzo, dos días después que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el primer caso positivo de coronavirus.

Nuevo calendario escolar a distancia

Como quedó publicado en Gaceta Oficial el pasado 3 de julio, el nuevo calendario del año escolar 2020 será de dos trimestres.

Las clases del primer trimestre se iniciarán el 20 de julio y finalizarán el 2 de octubre.

Habrá un periodo de receso escolar del 5 al 9 de octubre.

En tanto, el segundo trimestre será del 12 de octubre al 18 de diciembre.

