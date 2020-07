Laurentino Cortizo: Panamá no maquilla cifras de coronavirus

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se refirió este jueves al aumento de casos de coronavirus durante los últimos días en el país.

Cortizo reflexionó acerca de porqué la cifra de contagiados ha ido en ascenso, una pregunta que le formulan constantemente.

En este sentido el mandatario reiteró que la apertura del bloque 2 influyó, pero que era necesaria para mantener un balance entre la economía y la salud. Sobre la tasa de positividad dijo que se debe a la gran cantidad de pruebas que se hacen en las provincias con mayor reporte de positivos.



"La República de Panamá no maquilla cifras, cuando el equipo de salud sale a dar una conferencia esa es la cifra, no escondemos las cifras. Se aumentaron las pruebas, pero no es suficiente, queremos llegar a 4 mil", precisó el jefe del Ejecutivo durante la ceremonia de nombramiento de 20 promotores para la trazabilidad comunitaria.

Siguiendo esta línea, Cortizo ironizó sobre el tema del porcentaje de positividad, al señalar que se podría bajar si se concentran los test en las provincias del interior con menos casos, pero que ese no es el objetivo.

"El 70% u 80% de las pruebas se están haciendo en Panamá y Panamá Oeste. Si se hacen más en Los Santos, Herrara, Coclé, rápidamente baja ese porcentaje, pero eso no es lo que queremos", agregó el gobernante.

Por otro lado, Cortizo añadió que a los positivos se les entregará un kit, el cual tendrá un oxímetro, termómetro, medicamentos básicos, mascarillas y gel alcoholado.

En relación con los medicamentos reiteró que se adquirirá Remdesivir, además de sus equivalentes en China y Rusia.

Igualmente, señaló que Panamá ya realiza las gestiones para cuando la vacuna contra la COVID-19 esté lista y no quedarse esperando en un listado.

Puntualizó que buscan descongestionar los hospitales. Para ello se han adaptado otros lugares, como el centro de convenciones Figali, el cual espera que esté a disposición este domingo 19 de julio.

¡Seguimos trabajando! Me encuentro en el Gimnasio Orlando Winter, donde este mismo día hace un año, estuve con mi gente de San Miguelito; hoy venimos a nombrar a un gran equipo de promotores que serán guerreros en la Trazabilidad Comunitaria en la batalla ante el #COVID19. pic.twitter.com/oZRJDBdyBs— Nito Cortizo (@NitoCortizo) July 16, 2020

