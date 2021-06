'Toque de queda es injustificado, innecesario y afecta aún más la economía de Panamá'

Calificativos que van desde injustificado, innecesario y una decisión inconsulta que afectará aún más la economía de Panamá son los que han emitido diversos sectores de la sociedad civil sobre cambios en el toque de queda en el Área Metropolitana y San Miguelito.

Y es que la decisión del Ministerio de Salud (Minsa) de decretar toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, ha generado preocupación entre diversos sectores del país.

La mayor preocupación es que esta medida afectará la economía, generará más desempleo y más locales cerrarán sus puertas.

Incluso los dueños de bares y discotecas señalan que esta decisión es un duro golpe a la inversión que han hecho para tratar de recuperarse.

En ese sentido el especialista en temas laborales, René Quevedo, plantea que Panamá tiene una economía donde el 70% de los empleados son presenciales, la cuarentena y los toque de queda han tenido un impacto desbastador.

El sector empresarial ha mostrado su preocupación sobre el tema y han solicitado mayor consulta de parte de las autoridades al tomar este tipo de decisiones.

En su cuenta de Twitter dj Tom Sawyer señala: 'Yo no puedo creer, que en un anuncio tan nefasto para la economía y empleo como el de ayer, no hayan estado en esa mesa

@MICIPMA @Mef_Pma @MitradelPma dando la cara...Aquí manda el @MINSAPma y punto!!! #dictadura'.

Por su parte @daniizenina destaca: 'Panamá de verdad parece que nunca va a salir de esas medidas de toque de queda.'

En tanto @fclaaudia indica: 'Llego a Panama y vuelven a poner el toque de queda desde temprano '.

Mientras que Crizy Rivera cuestiona la decisión: 'Toque de queda hasta las 10 pm a partir del 7 de junio, pero hay excepción el martes 8 por un juego de futbol'.

En las redes son cientos las críticas a la decisión del Minsa.

En tanto en la cuenta de Twitter de Mario Ortiz señala 'Resumen: abrieron las galleras pero las escuelas están cerradas. Toque de queda 10pm-4:00 am en Panama metro MENOS en San Felipe Obvio, todo ilógico pero nos acostumbramos'.

'No es más prudente y sancionar a los comercios que incumplen las normas de bioseguridad que a todas las empresas? Por que exceptúan del toque de queda a San Felipe?No fue allí la más reciente parranda de incumplimientos , no queda el Red Lion allí?' escribió Horacio Icaza.

Los cuestionamientos fueron dirigidos también en la decisión de reabrir las galleras y un tuit decía así: 'Por un lado el PeorGobierno cierra la economía con este nuevo toque de queda pero por el otro autoriza a las galleras operar. Señores no entienden que el país vive su peor crisis económica en muchos años y siguen pensando en toques de queda'.

El anuncio como ha sucedido durante toda la pandemia generó confusión y así Roberto Ruiz Díaz destaca: 'Ok si voy a San Felipe puedo estar hasta las 12 a.m. pero si camino allá se me hacen las 10 me agarra el toque de queda en cualquier corregimiento.? Igual cuando son las 12 en San Felipe no puedo salir de allá porque hay toque de queda a las 10 en el resto de Panama? Algo así'.

