Tribunal Electoral presenta Sistema de Identidad Digital

El Tribunal Electoral presentó este martes la nueva cédula digital conocida como Wallet de Identidad Digital, la cual facilitará los trámites en línea para los ciudadanos con mayor comodidad, eficiencia y seguridad.

Este documento digital tendrá la misma validez que la cédula física, detalló el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá.

Juncá expresó que a partir de hoy vamos a tener una nueva era tecnológica en Panamá y comienza la revolución digital con el lanzamiento de la prueba beta del Wallet de identidad digital, que se convertirá en un patrimonio del ciudadano.

En su primera fase, la aplicación, el Sistema de Identidad Digital (SID), permitirá realizar desde el celular trámites del registro civil, cedulación y organización electoral como certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, renovación y duplicados de cédula, renuncias o inscripción en partidos políticos, entre otros.

Además, atenderá la verificación de la identidad en temas relacionados con estamentos de seguridad.

El TE está llevando a cabo acercamientos y alianzas tanto con el sector público como privado, con la finalidad de centralizar los trámites que hacen que el ciudadano invierta gran cantidad de tiempo en enormes filas.

Andaluz Perea, project manager del SID, expresó que el sistema cuenta con una verificación biométrica lo que evitará que una persona utilice una foto o un video para obtener información de la otra persona.

Perea agregó que en el caso de que un ciudadano no tenga su cédula física y no tenga a mano su celular, podrá verificarse en el equipo de un familiar o acompañante, una vez culminada la comprobación cierra la sesión y sus datos no se guardan en el móvil.

En la segunda fase se podrá incluir la cédula juvenil, así como traspasos de vehículos, detalló Perea.

Esta herramienta cuenta con una interfaz intuitiva que facilita la navegación, le ofrece al usuario la validación de su identidad de manera biométrica a través de la protección de datos mediante tecnología de cifrado avanzado y representa un avance significativo en la gestión de la identidad ciudadana y la modernización de los servicios gubernamentales.