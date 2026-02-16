Unas 107 tramitaciones se han hecho durante los dos primeros días del ‘Operativo Carnaval Seguro 2026’

La Fuerza Pública reportó un total de 107 tramitaciones en las áreas de mayor concentración de celebraciones, tras dos días del Operativo Carnaval Seguro 2026, desplegado bajo el Plan Firmeza.

Hasta las 5:00 p.m. del domingo de Carnaval, se tramitaron 19 órdenes de captura, 34 órdenes de conducción, 9 por riña, 7 por subrogado penal y 4 por alteración del orden público.

Asimismo se entregaron 7 boletas de citación y se contabilizaron 37 menores de edad dentro de las acciones de control.

La coordinación interinstitucional con los servicios de emergencia ha permitido mantener vigilancia constante en los puntos de mayor afluencia, con el objetivo de prevenir incidentes y atender de manera inmediata cualquier situación que altere el orden público.

En el segundo día de Carnaval, el flujo vehicular hacia el interior del país aumentó a 116,424 vehículos, mientras que las infracciones de tránsito se elevaron a 3,713.

Las autoridades señalaron que este balance preliminar refleja el compromiso de los estamentos de seguridad en salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante uno de los eventos más masivos del país.

El operativo, que ha garantizado diversión con orden para la población, es desarrollado por los estamentos de seguridad del Estado: Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Migración y el Servicio Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias.

