Panamá

Para vacunar contra la COVID-19, el director de Prestaciones de Salud de la CSS solicita lista de funcionarios de esa institución

Alex González, Director Nacional de los Servicios y Prestaciones de Salud, aclaró que la vacuna a los funcionarios de la entidad no es obligatoria. El que no quiera no lo hace, pero se le ofertará en primera línea al personal de salud.