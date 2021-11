Vicealcaldesa Judy Meana justifica contrato directo de alumbrado navideño

Aunque se declaró impedida de hablar sobre la cancelación del acto público del alumbrado navideño de la capital, la vicealcaldesa de Panamá, Judy Meana, declaró que si es para garantizar la transparencia del proceso, lo más seguro es que se tomarán las correcciones, al respecto.

"Cualquier mejora que haya que hacer creo que es sensato y no debe haber problema; el alcalde siempre está dispuesto a que todas las cosas se hagan de manera transparente", dijo la vicealcaldesa.

Meana defendió la contratación directa que se efectuó para este proyecto, el cual, según informó, fue avalado por la mayoría de los representantes que integran el Consejo Municipal.

"A veces, esto responde a la premura del tiempo. Estamos viviendo un momento en el que hay tener cautela a la hora de hacer eventos, porque no sabemos cómo se vaya comportando la situación epidemiológica del país y las medidas que pueda tomar el Ministerio de Salud", indicó la autoridad municipal.

Y, en efecto, en la argumentación para justificar la forma de selección del contratista se hace mención a que las actividades de recreación fueron reactivadas en el mes de septiembre, por lo que no hubo tiempo para realizar una licitación pública.

El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, mediante resolución No. SC-013-2021 de 1 de noviembre de 2021, publicada ese mismo día en el portal Panamá Compra, canceló el procedimiento excepcional de contratación, debido a que del Consejo Económico Nacional (Cena), se le hizo saber que se ameritaba efectuar mejoras de forma y fondo a la documentación.

Para este proyecto, la alcaldía contrató mediante procedimiento excepcional especial a la empresa Disaroca Group, S.A., por 2 millones 568 mil dólares ($2,568,000.00).'

Debido a que todavía no se han permitido eventos multitudinarios, es muy difícil que este año haya desfiles navideños en los municipios del país.



El alcalde José Luis Fábrega no participó del acto solemne del Consejo Municipal celebrado este 3 de noviembre ni tampoco estuvo en la colocación de ofrendas florales, el pasado 2 de noviembre.



El año pasado no hubo alumbrado navideño para fin de año, por lo que este año se retoma una costumbre que data de varias administraciones alcaldicias, en medio de polémica, por el costo de este.