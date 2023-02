Violencia sexual digital destruye la integridad humana y debe regularse

La violencia digital sigue ganando terreno en América Latina, sobre todo la vinculada al ámbito sexual, donde a hombres y mujeres se les vulnera su intimidad.

Las iniciativas para combatir estos delitos en la región se enfocan hacia el género femenino porque son ellas las principales víctimas. De hecho, 95 de cada 100 víctimas de ese tipo de violencia son damas y 8 de cada 10 posibles agresores son hombres.

En Panamá, las mujeres no escapan a esta situación. Recientemente la folclorista Karen Peralta vio cómo los videos íntimos con su pareja fueron compartidos a través de diferentes aplicaciones digitales.

La Fundación Claresas Panamá advierte que este fenómeno puede presentarse de diversas formas dependiendo de la víctima y el contexto. Incluye tanto los casos de violación a la intimidad como los de falsa atribución de imágenes pornográficas.

Añaden que la difusión de este contenido privado es un mecanismo de destrucción de la integridad humana y como tal debe regularse. Subrayan que aunque la mayoría de las afectadas son mujeres, la sociedad tampoco será benévola con los hombres.

En este sentido, Claresas recuerda que las víctimas quedan expuestas, en medio de una sociedad hipócrita con ínfulas de conservadora, a la difamación, despidos, acoso cibernético, feminicidio y suicidio porque para "mucha gente es una gracia o un asqueroso placer".

Por otra parte, recalcan que las leyes panameñas están lejos de contener las figuras correctas que protejan a las víctimas de sus agresores, esto sin contar la falta de educación y prevención.'



En otros países, como España, el 54% de las mujeres que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés.



Según OAS.org, la información sobre la ciberviolencia contra las mujeres es aún escasa. Poco se sabe sobre el porcentaje real de víctimas y la prevalencia de los daños que provoca.



La violencia en línea ha variado desde los orígenes de internet, y seguramente seguirá transformándose a medida que las plataformas digitales sigan avanzando.

Los diputados Fernando Arce, Miguel Fanovich y Ana Giselle Rosas presentaron en 2021 una iniciativa que tipifica el delito de violencia sexual cibernética, la cual está pendiente de primer debate.

Sus proponentes destacan que en Panamá la mayoría de estos delitos se concretan a través de WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter, causando afectaciones psicológicas y emocionales.

El proyecto inicial contempla penas de prisión de cinco a ocho años a quien comparta, divulgue o reproduzca este contenido. Las sanciones aumentarían si la víctima es una mujer.

En el país, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec), entre sus proyectos, impulsa iniciativas orientadas a ayudar a las víctimas de violencia digital.

Desde esta organización no gubernamental recuerdan que la difusión de contenido íntimo sin autorización también es violencia de género. Como apoyo a los afectados tienen disponible el correo [email protected] para asesorías legales iniciales.

Por su parte Olimpia Coral, quien abandera esta lucha en América Latina, luego de que un exnovio difundiera un video sexual en el que aparecía, hace énfasis en el daño que ocasionan estas acciones.

"Una siente que violan tu cuerpo con cada like, con cada compartir, con cada me divierte, con cada interacción. Y lo peor es que no solo viola quien publicó el video sexual, violamos todos cuando interactuamos en esta violencia comunitaria que se da a través de internet", reflexionó.

