Zelenski dice que Ucrania está lista para firmar el acuerdo de minerales con EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró este domingo dispuesto a volver a sentarse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que su país firme el acuerdo sobre minerales que había pactado con Estados Unidos, que fue paralizado tras el choque dialéctico que ambos mantuvieron en la Casa Blanca.



En una entrevista con varios de los más conocidos periodistas británicos antes de dejar el Reino Unido, donde hoy participó en una cumbre con líderes europeos, consideró que el desencuentro diplomático con Trump y su vicepresidente, JD Vance, "no trajo nada positivo para la paz", pero rechazó disculparse por su actitud.



"Yo quería que la posición de Ucrania se escuchara, no quería que nuestra posición fuera ambigua", dijo el ucraniano a los periodistas.



Pese a que no quiso responder si pensaba que había sufrido una "emboscada" por parte de Trump y Vance, insistió en que hablará con el presidente de EE.UU. de nuevo si es "invitado a resolver los problemas reales".



"Si acordamos firmar el pacto de minerales, estamos listos para hacerlo. El acuerdo que está sobre la mesa se firmará si las partes están preparadas", dijo.



Con respecto al plan de paz franco-británico que presentó Keir Starmer en la cumbre de hoy a los aliados europeos, Zelenski consideró que éste dará sus frutos "en las próximas semanas".



Preguntado por la tregua en el aire, el mar y las infraestructuras energéticas de Ucrania de un mes que propone dicho plan y que fue anunciado por Francia, Zelenski dijo que "está al corriente de todo", aunque declinó dar su opinión.



Rechazó que en unas hipotéticas negociaciones de paz con Rusia su país vaya a aceptar desprenderse de los territorios ocupados por los rusos, ya que ello sería "una separación forzosa de nuestras tierras" y una "coacción" que implicaría el riesgo de nuevas hostilidades en el futuro.



"Creo que los países que nos apoyan, o que quieren ser mediadores, entienden que si la guerra termina de manera injusta, será solo cuestión de tiempo antes de que la gente intente que se haga justicia", señaló.