Zulay Rodríguez formaliza su precandidatura presidencial por libre postulación

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, presentó ante el Tribunal Electoral su precandidatura por la libre postulación para la presidencia de la República.

Rodríguez aseguró que no renunciará al PRD, ya que la libre postulación te permite ser miembro del partido y eso está dentro del Código Electoral.

"Yo tengo que estar en mi curul porque si no estoy en mi curul no puedo seguir haciendo las denuncias. Además, yo me pregunto por qué no renuncian ellos que tienen al país secuestrado, que tienen al país con marchas, manifestaciones y protestas", agregó Rodríguez.

Al ser cuestionada sobre si buscaría acercamiento con otro partido, la diputada explicó que no lo tiene contemplado, porque está enfocada en la libre postulación.

Según Rodríguez, las bases del PRD están enojadas porque han secuestrado el partido.

La diputada además indicó que han presentado más 190 proyectos de leyes que sirven para ayudar a la calidad de vida de los panameños, sin embargo los han desechado.

“Tenemos que ir a una posición superior para que realmente se pueda transformar y cambiar este país que necesita oportunidades”, sostuvo.

La diputada Zulay Rodríguez señaló que está decepcionada de las bases de su partido, porque tienen el colectivo secuestrado. Vía: @lavila15 pic.twitter.com/A4TkZYDVIo— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) July 27, 2022

