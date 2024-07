Comerciantes asiáticos se imponen a billeteros

La ilegalidad en la venta de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia va en aumento, ahora de la mano de comercios asiáticos, conocidos popularmente como "tiendas".

Muchas son las denuncias de los billeteros, quienes afirman que estas ventas merman sus ganacias personales, y las del Estado.

Aunque la práctica sea vieja, las nuevas tecnologías facilitan la venta de este producto fuera de la institución.

Las comodidas de compra que ofrecen los comerciantes asiáticos han provocado que los clientes dejen de acudir a los tableros, aumentando la cantidad de devoluciones por sorteo.

Billeteros señalan que la venta de chances y billetes tradicional ha disminuido un 60%.

Hacen un llamado a las autoridades a reforzar los operativos sorpresa efectuados a nivel nacional, e imponer sanciones enérgicas que garanticen la eliminanción definitiva de esta actividad.

En agosto de 2022, seis comerciantes de minisúper y lavanderías, ubicadas en la provincia de Panamá Oeste, fueron llevados al juez de paz por este hecho.

Las multas por venta de chances clandestinos van hasta los 5 mil dólares.

Sin embargo, existen opiniones encontradas, hay quienes apoyan a estos comercios por vender el producto sin incrementar su costo.

Exigen a la institución sancionar a los billeteros que venden chances a $1.25, billetes casados y one two.

Carmen (nombre ficticio), cliente de los "chinitos", comenta que la compra de chances y billetes en estos comercios es más fácil que con los billeteros, pues generalmente no quieren vender números bajos, y se cobran el one two sin dar recibo, por tanto, el comprador desconoce si ganó o no.

Afirma que, si los billeteros brindaran un mejor servicio, la población no tendría la necesidad de buscas otras alternativas.

Proceso de compra en comercios asiáticos

Al llegar a la "tienda", los compradores ya llevan la lista de los números y cantidad que desean adquirir, luego es procesada por el comerciantes o encargado, y se efectúa el pago en efectivo o transferencia electrónica (Yappy).

Las ganancias son retribuidas al cliente de la misma manera.

Actualamente, más de 13 mil panameños se dedican a la venta de chances y billetes tradicionales.

