Una adulta mayor fue rescatada y dos menores fueron evacuados, así como una mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención médica, luego del incendio que consumió una vivienda en Calle 12, corregimiento de San Felipe, en la madrugada de este domingo.

Según reportes, el hecho ocurrió en la Bajada del Ñopo, que conduce al antiguo Terraplén, en la Cinta Costera 2.

La Junta Comunal de San Felipe informó que se realiza un censo para verificar las personas afectadas por el siniestro. Todavía no se conoce la cantidad exacta, pero fueron varias que enfrentan una situación de gran vulnerabilidad.

Ante esta situación, se instaló un centro de acopio en la sede de la junta comunal para recibir alimentos no perecederos, agua embotellada, ropa para niños y adultos en buen estado, sábanas y cobijas, colchones y toallas, entre otros enseres.

Las recepciones se aceptarán en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

