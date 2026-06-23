Más de 16 mil colisiones y 172 muertes en lo que va del año

Las cifras de accidentalidad en Panamá alcanzan niveles alarmantes. En poco menos de seis meses, las autoridades contabilizan más de 16,000 colisiones, dejando un saldo doloroso de más de 4,000 personas lesionadas y 172 víctimas fatales.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito reporta que el país enfrenta una crisis diaria, atendiendo entre 65 y 75 accidentes cada jornada. La imprudencia, el exceso de velocidad y las distracciones al volante se mantienen como los principales causantes de este escenario mortal.

El teniente Joel Gaitán detalló en TVN que el factor humano sigue siendo el protagonista en la mayoría de los siniestros. Aunque existen puntos críticos con deficiencias en la infraestructura o señalización, es el comportamiento detrás del volante lo que dispara las estadísticas.

Para combatir la impunidad, la Policía Nacional ahora utiliza la tecnología a su favor. Cámaras de videovigilancia y grabaciones de testigos oculares captadas por celulares están siendo piezas clave para reconstruir los hechos y fincar responsabilidades con mayor rapidez ante la justicia.

Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia. Con estas estadísticas en ascenso, la falta de responsabilidad en la vía sigue cobrando vidas de panameños, convirtiendo cada trayecto en un riesgo latente si no se respetan las normas viales.