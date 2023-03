Rastros de sangre, nuevo indicio en caso Aderlyn Llerena

Nuevos indicios surgen en el caso de la desaparición de la niña de 9 años, Aderlyn Mailenis Llerena Saldaña, tras diligencias realizadas por personal del Ministerio Público y la Policía Nacional la noche del jueves en una residencia ubicada en el sector de Las Trancas en San Miguelito.

Pruebas de luminol realizadas en el sitio arrojaron la presencia de trazas de sangre, señalan primeros informes sobre los resultados de la diligencia en colaboración de un testigo protegido.

Corresponderá a las autoridades corroborar si las muestras de sangre corresponden o no con la de la niña Aderlyn Mailenis Llerena Saldaña que permanece desaparecida desde hace seis meses.

La niña de 9 años, Aderlyn Mailenis Llerena Saldaña, salió de su residencia el 13 de septiembre del año pasado con destino a la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.

El 1 de marzo de 2023, los funcionarios del Ministerio Público, la Policía Nacional y familiares reanudaron la búsqueda de pistas e indicios en el Sector de Las Trancas.

En medio de las diligencias que adelantan la autoridades, la abogada Wyznick Ortega, quien fue contactada por la madre de la menor para el acompañamiento legal en este caso, indicó la existencia de una resolución de reserva de sumario en las partes. La abogado denuncia que la medida limita acceso a la información.

Ortega cuestiona la confusa información que en las últimas horas se sigue filtrando sobre este caso, pese a la medida aplicada posterior a las declaraciones de la madre de la víctima.

"Ella -la madre - vio el video donde su hija es llevada en contra de su voluntad a un matorral, donde ayer estaban haciendo las diligencia, cerca de la casa del supuesto indiciado que no se decribe en el video", señaló Ortega a un medio local.

"Si no es porque ellas estremece con sus declaraciones a medio Panamá, no se cambia de fiscal y no se hacen las diligencias de ahora", afirmó la abogada.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!