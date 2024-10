¡Cuidado! Enlaces falsos para ver el Joker podrían acabar en ciberestafa

Los ciberdelincuentes no desaprovechan oportunidades para tratar de hacer de las suyas. Su última estrategia incluye usar el estreno de la cinta más reciente del Joker, para engañar a los desprevenidos.

Expertos de Kaspersky han detectado estafas de phishing en línea, que han tenido como anzuelo la esperada película.

El primer ejemplo involucra una oferta falsa para suscribirse y ver la película de forma gratuita. En el sitio web falso, se les solicita a los usuarios que ingresen la información de su tarjeta de crédito para registrarse, pero la película prometida nunca está disponible.

La empresa de ciberseguridad advierte que los estafadores obtienen los detalles de la tarjeta de la víctima, los cuales pueden ser utilizados para transacciones fraudulentas o puestos a la venta en la Dark Web.

El segundo tipo de estafa explota la marca de la película del Joker para atraer a las víctimas a esquemas fraudulentos de inversión, sorteos u otros esquemas similares.

Los ciberdelincuentes crean sitios web de phishing que afirman ofrecer acceso gratuito a la película. Cuando los usuarios intentan reproducir el video, son redirigidos a otras páginas, a menudo promocionando esquemas de dinero fácil o la posibilidad de participar en un sorteo.

“Durante el estreno, más personas buscan formas de acceder a la película y, por lo tanto, aumenta el riesgo de caer en estas estafas. Recomendamos encarecidamente a los usuarios que verifiquen cuidadosamente dónde ingresan información sensible e instalen una solución de ciberseguridad confiable que pueda alertar sobre sitios web sospechosos o maliciosos”, explicó Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Para evitar ser víctima de estos delincuentes, los expertos de Kaspersky recomiendan lo siguiente:

Tenga cuidado con correos electrónicos, mensajes o sitios web sospechosos que ofrezcan ofertas exclusivas o regalos; no proporcione información sensible, verifique la seguridad del sitio web, use soluciones de seguridad y recurra a fuentes confiables.