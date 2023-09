¿Es lo mismo tener Wifi que tener Internet?

Al navegar por Internet de forma inalámbrica a través del wifi es común que surjan ciertos problemas. Y es que, ya es de conocimiento que el uso del cable ha pasado a un segundo plano y en la actualidad es más común conectarse de forma inalámbrica. Hay a disposición un amplio abanico de posibilidades en cuanto a equipos con esta tecnología.

Sin embargo, a diario surge un problema ¿por qué tengo conexión wifi sin acceso a Internet? Esta es una pregunta que se hacen miles de personas que por alguna razón están conectadas a la red inalámbrica, pero no tienen acceso a Internet.

La respuesta es sencilla, que tengas conexión Wifi no significa que estés conectado a Internet. Wifi es un nombre comercial registrado para un grupo de tecnologías que permiten que un dispositivo, como una computadora, smartphone o consola de juegos, se conecte de forma inalámbrica a una red de área local (LAN) mediante un enlace de radio. El Wifi reemplaza la necesidad de un cable físico entre un dispositivo en red y un enrutador, un dispositivo que administra las conexiones entre todos los dispositivos en la LAN.

Mientras que Internet, es un nombre general para cientos de millones de redes más pequeñas, unidas entre sí. Dentro de estas redes más pequeñas hay miles de millones de dispositivos conectados a través de los protocolos TCP/IP. Estos dispositivos pueden conectarse entre sí mediante cables físicos, cableado óptico, enlaces de radio u otras tecnologías que aún no se han diseñado.

Entonces, cuando alguno de tus dispositivos tiene una conexión Wifi, está conectado a una red LAN. Pero esta red a la que estás conectado puede no estar necesariamente conectada a Internet. Ahí es donde radica el problema.

Conocedores del tema, de la página adslzone.net, explican el problema de la siguiente manera: Puedes imaginar la situación como si se tratara de una tubería: si cortan el agua de tu casa, la tubería sigue estando ahí, pero no hay agua pasando por ella. Lo mismo ocurre en este caso: puedes estar conectado a la red Wifi de la misma forma que tu tubería sigue estando conectada. Pero no hay Internet "pasando" a través de la misma. Tienes conexión a la red inalámbrica, pero no te servirá para nada porque no hay conexión a Internet.

Conoce las razones

Las razones son diversas, conócelas y pon los consejos en práctica:

1. Problemas de conexión Wifi

El primer motivo, y probablemente el más común, es que el router esté teniendo fallos. Se trata de un equipo que funciona 24/7 y en ciertos momentos puede sufrir fallos técnicos temporales, como una caída de la conexión a internet o una sobrecarga en la red. Esto podría dejar tu Wifi en funcionamiento, pero sin conexión a internet. Normalmente, no hay que hacer nada y todo volverá a la normalidad sin necesidad de realizar ningún tipo de configuración en tu router, pero si el problema se alarga mucho, puedes probar a reiniciar tu router apagándose durante unos segundos para que se refresque. Este paso tan simple soluciona estos problemas más de lo que puedas creer.

Otra opción es llamar a tu operador para preguntarle sobre posibles problemas de red. Ellos serán los que mejor te expliquen por qué la falla y el tiempo estimado de resolución.

2. Contraseña y configuración de la red

Otra posible causa son las contraseñas. Es probable que hayas ingresado mal la contraseña o que la hayas cambiado recientemente y no la hayas actualizado en tu teléfono móvil u otro equipo. También puede que hayas modificado algunos ajustes en tu router y esto haga que tu dispositivo no sea capaz de conectarse correctamente a la red.

En ese caso, revisa todas las configuraciones que hayas hecho y comprueba que la contraseña que estás introduciendo en tu dispositivo móvil sea la correcta.

3. Problemas con la compañía

Más allá de los problemas de configuración o de ajustes en tus dispositivos, cabe la posibilidad de que haya algún tipo de problema con la compañía. Cortes en la línea, algún fallo administrativo o algún cruce de fibras que haga que tu router no coja IP. Estos casos son más difíciles de detectar y de solucionar. Puede que tu router, aparentemente, funcione correctamente, con todas las luces encendidas con normalidad, pero que ningún dispositivo tenga acceso a internet. También puede pasar que el router haya perdido sincronismo y las tarjetas de red y Wifi sigan funcionando, pero que no tengas internet en casa. En cualquiera de los casos, lo más aconsejable es llamar a la compañía para que envíen a un técnico a casa para realizar las pruebas correspondientes, detectar el fallo y solucionarlo lo antes posible.

4. Problema de sincronización del router

También puede ocurrir que el router no sincroniza correctamente con la red. Aunque los dispositivos modernos están capacitados para resolver muchas solicitudes y permanecer encendidos durante semanas sin ningún problema, a veces puede haber una saturación y eso provoca pérdida de conectividad. Puede ocurrir principalmente si se tiene algún router viejo.

5. Comprobar que no hay bloqueos de antivirus o firewall

Otra cuestión muy a tener en cuenta es comprobar que no haya bloqueos por parte del firewall o antivirus. Son herramientas muy importantes y que protegen en la red, pero en ocasiones pueden surgir problemas. A veces pueden incluso bloquear la señal de Internet y evitar una navegación correcta.

6. Problemas externos

En algunas ocasiones, se pueden producir problemas que no tienen un origen dentro de nuestra red, o incluso dentro de nuestra casa. Como todos sabemos, la señal de Internet llega por dos vías principalmente, la fibra óptica y el satélite. Si bien se han perfeccionado mucho las instalaciones, estas no dejan de estar expuestas a diferentes factores. Como puede ser el clima, accidentes, o a otros factores humanos.