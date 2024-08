Meta y Universal Music incluyen a Threads y WhatsApp en su renovación de acuerdo musical

Meta y Universal Music Group (UMG) anunciaron que han renovado un acuerdo para expandir el uso de su gran archivo de contenido musical a más aplicaciones del gigante tecnológico, como Threads y WhatsApp, además de a Facebook, Instagram, Messenger y el metaverso de Meta Horizon.



Las empresas no revelaron muchos detalles sobre el convenio, pero indicaron en un comunicado que la ampliación del acuerdo es "global y plurianual" y que abordará "contenido generado por inteligencia artificial (IA) no autorizado que podría afectar a artistas y compositores".



"Esperamos seguir trabajando juntos para abordar el contenido generado por IA no autorizado que podría afectar a los artistas y compositores, para que UMG pueda seguir protegiendo sus derechos tanto ahora como en el futuro", anota en el comunicado Michael Nash, director digital y vicepresidente ejecutivo de Universal Music Group.



En 2017 Meta y UMG llegaron a su primer acuerdo, cuando la compañía de Mark Zuckerberg se llamaba Facebook.



En los últimos años, se ha vuelto un aspecto clave para las redes sociales compartir videos con música de fondo, pero no todas las aplicaciones cuentan con los permisos necesarios.



En febrero, TikTok comenzó a eliminar vídeos que utilizaban música propiedad de UMG y Music Publishing Group.



No obstante, en mayo, las empresas llegaron a un acuerdo "multidimensional" con TikTok que permitió el regreso a la plataforma de artistas como Taylor Swift, Drake y Olivia Rodrigo.