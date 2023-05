Riesgos de ciberseguridad de los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) en el lugar de trabajo

Conocido como el internet de las cosas o IoT, es un concepto que plantea la conexión de dispositivos de todo tipo como cámaras de seguridad, electrodomésticos, luces, etc. Con internet. Pero ¿Es seguro esto en una empresa o lugar de trabajo? ¡Aquí lo contamos!

Riesgo 1: Vulnerabilidad de dispositivos

Uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta es el hecho de que, al estar conectado a internet, existen más riesgos de que un hacker se cuele en ellos para violar su seguridad, tomar su control o infectarlos con malware.

Por ello es importante considerar que los distintos tipos de dispositivos de domótica pueden ser vulnerables en cuanto a seguridad se refiere. Muchos no cuentan con los estándares de seguridad más altos como los de una PC lo que puede hacerlos blancos sencillos para ataques.

Riesgo 2: Robo de información

¿Te imaginas que un hacker tomara el control de las videocámaras de seguridad de tu empresa? ¡Sería muy peligroso! Ya que así podrían monitorear cuando estás o no en las oficinas, fábrica, etc. Lo cual puede aumentar el riesgo de otros delitos como robos.

Además, muchos de estos dispositivos son capaces de recopilar todo tipo de información la cual, si cae en manos equivocadas, puede ser utilizada para todo tipo de delitos. Incluso, se puede usar dicha información para la suplantación de identidad, es decir, hacerse pasar por alguien más.

Riesgo 3: Ataques DDoS

Los dispositivos de IoT pueden ser utilizados en ataques DDoS (ataques de denegación de servicio distribuido) que pueden afectar el rendimiento de la red. Esto debido a que los hackers pueden colarse por internet, por ello, encontrar una VPN gratis para PC es fundamental, ya que con esta se puede cerrar esa puerta y evitar que se cuelen dentro los hackers.

De esta forma evitarás que los ciber delincuentes usen internet para generar un ataque de denegación para dejar inoperativos tus dispositivos. Solo imagina que, de pronto, tus sistemas de automatización quedan inoperativos por un DDoS ¡Perderías mucho dinero!

Riesgo 4: Infección con malware

Otro de los tipos de ataques más frecuentes para dispositivos del internet de la cosa es la infección con malware. Estos van desde los spyware, usados para espiar a los usuarios, hasta los mismos virus capaces de destruir tanto su hardware como su software.

Como ya te contamos, perder dispositivos conectados al internet de las cosas puede representar grandes pérdidas. No solo perderías la operación remota, por ejemplo, y la automatización de procesos. Por otro lado, también existen los riesgos de seguridad y de violación de la privacidad, además de molestas situaciones como no controlar las luces, el aire acondicionado, etc.

Riesgo 5: Incursión a las redes de la empresa

Si tienes la mala suerte de toparte con un hacker, estos pueden usar el dispositivo inteligente y el internet de las cosas como puerta de entrada para otras redes de internet privadas.

Por ello es que vale la pena considerar consejos de ciberseguridad para proteger así tus equipos de cualquier tipo de incursión. Y es que solo imagina lo que pasaría si además de vulnerar tu sistema de seguridad inteligente, estos hackers se cuelan a otros dispositivos conectados a la misma red wifi ¡Sería muy peligroso!

Riesgo 6: Daños

Si bien este riesgo no va de la mano directamente con los hackers, es uno de los puntos que debemos de considerar. Esto debido a que los dispositivos pueden presentar daños que, a su vez, pueden derivar en potenciales riesgos para los espacios de trabajo.

Por ejemplo, si un dispositivo inteligente se sobrecalienta, como una calefacción conectada al internet de las cosas, puede terminar en un incendio. Incluso puede existir el caso en el que los hackers vulneren intencionalmente los equipos provocando una avería que pueda terminar en un desastre mucho peor como un incendio.

Riesgo 7: Control por vía remota

Otro riesgo que encontramos es la capacidad de los hackers de vulnerar el control de los mismos. Es decir, hay ciberdelincuentes con la capacidad de tomar el control, por vía remota, de todos los dispositivos conectados a internet, desde un ventilador hasta cámaras con micrófonos.

El que un hacker tome el control de forma remota de un dispositivo implica muchos riesgos, desde el robo de información hasta el poder utilizarlos quitándote su operación. Aquí podemos ver cómo es que son capaces desde hacer pequeñas bromas como apagar la luz hasta causar auténticos daños y dolores de cabeza.