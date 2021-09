'Abba Voyage', un concierto revolucionario que marca el regreso de uno de los grupos 'pop' más exitosos

ABBA, uno de los grupos de "pop" más exitosos de todos los tiempos, ha anunciado que, por primera vez en 40 años, están de regreso con un nuevo concierto revolucionario que reunirá a Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, actuando digitalmente con una banda de 10 músicos en vivo, en un estadio especialmente diseñado en Londres a partir del 27 de mayo de 2022, y un nuevo álbum de estudio.

Versión impresa

Las versiones digitales de ABBA se crearon después de semanas y meses de técnicas de captura de movimiento y rendimiento con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 miembros de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas; esta será la primera incursión de la compañía en la música.

Ahora, 40 años increíbles después de su último álbum de estudio The Visitors, ABBA no solo ha grabado dos nuevas canciones, "I Still Have Faith In You" y "Don't Shut Me Down", que aparecerán en el concierto, sino que han grabado y producido un álbum completamente nuevo.

Grabado juntos en el estudio de Benny Riksmixningsverket en Estocolmo, Voyage se lanzará en todo el mundo el 5 de noviembre a través de Universal Music Group.

ABBA Voyage se estrenará en el ABBA Arena, un estadio de última generación con capacidad para 3.000 personas ubicado en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres.

Los interesados en asistir al espectáculo podrán reservar sus entradas en la página ABBAVoyage.com.

Inspiración

"A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar proviene de nuestra implicación en la creación del concierto más extraño y espectacular que puedas soñar. Vamos a poder sentarnos en una audiencia y ver a nuestro yo digital interpretar nuestras canciones en un escenario en un estadio personalizado en Londres la próxima primavera. ¡Extraño y maravilloso!", indica el comunicado de la banda.

El nombre de la producción responde a las "aguas poco exploradas" en las que la agrupación navegará con el lanzamiento, dijo Benny Anderson.

VEA TAMBIÉN: Columna @dicejesus: 'Nos acostumbramos a lo poco'

Por su parte, Anni-Frid Lyngstad indicó que la producción inició en 2018, y Agnetha Fältskog agregó que cuando se reencontraron en el estudio no sabía qué esperar.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!