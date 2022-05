Abner Benaim es parte del jurado de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Abner Benaim, director de “Plaza Catedral”, estará presente en la edición número 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en calidad de jurado.

El Film Festival México se prepara para celebrar una nueva edición, del 10 al 18 de junio, y poco a poco han revelado nuevos detalles sobre el evento, producciones seleccionadas para la competencia y los encargados de seleccionar a los ganadores.

Abner Benaim forma parte del jurado de la competencia oficial de largometraje iberoamericano de ficción junto a Manolo Caro (La casa de las flores), Constanza Arena, Ersi Danou y Jay Bustamante.

El jurado tendrá la responsabilidad de evaluar 10 largometrajes: “Camila saldrá esta noche”, “Carajita”, “Celeste Soledad”, “The Cow Who Sang a Song Into the Future”, “EAMI”, “One Year, One Night, “Raquel 1:1”, La Roya”, “Tiempos futuros” y "Utama de Alejandro”.

En la edición del año pasado Abner Benaim también estuvo presente en el festival, ya que “Plaza Catedral”, una coproducción de Panamá, México y Colombia, formó parte de la selección oficial.

La cinta fue proyectada en el festival y obtuvo dos premios, “Mejor actriz” (Ilse Salas) y “Mejor actor” (Fernando Xavier De Casta).

A saber

Abner Benaim es considerado un pionero del cine panameño, en 2004, fundó la productora independiente Apertura Films y su último trabajo, “Plaza Catedral”, estuvo entre las producciones semifinalistas para optar por la nominación en la categoría “Mejor película internacional” en los Óscar.

La primera película de Benaim, con una vasta y extensa carrera como director, documentalista, guionista y productor, fue "Chance" (2010), a la que siguió "Invasión" (2014), y el documental "Yo no me llamó Rubén Blades" (2018), de amplia difusión en festivales de todo el orbe y en cines latinoamericanos y nominado a Mejor Documental en los Premios Platino, reseña EFE.

Benaim estudió Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Pensilvania y luego dirección cinematográfica en “Camera Obscura”, Tel Aviv.

Por lo general, Benaim trata temas sociales y conmovedoras historias personales contadas en un tono poco convencional, a veces humorístico e irreverente.

