Acciones para transformar el valor de tu negocio

Transformar el valor de tu negocio o emprendimiento no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible, todo es cuestión de hacer cambios poco a poco.

Las acciones bien pensadas pueden inspirarte a ti, a tu familia y a tu equipo, además, de cautivar a los clientes y llevar tu emprendimiento o negocio a niveles inimaginables.

Coral Mujaes, empresaria digital con una comunidad de más de un millón de seguidores, ofreció una guía para aquellos que no saben por dónde empezar para transformar el valor de su negocio.

A continuación, algunas acciones que puede poner en práctica.

- Conoce tu valor: El mayor activo es uno mismo, tu tiempo y habilidades son recursos valiosos que no deben ser menospreciados ni regalados fácilmente. Entenderlo te empodera para marcar límites y negociar de forma competitiva hasta llegar a negocios superiores.

- Invierte en educación: No lo sabes todo, pero afortunadamente estamos en una época donde aprender es más accesible, puedes echar mano de las clases virtuales o aprender de personas que tienen el doble o el triple de experiencia.

- No te compares: Estás cultivando un talento y no debes perder la motivación, visualiza tus metas y traza tu camino hacia el éxito. Recuerda que cada uno tiene su propio ritmo y sus propias circunstancias.



Coral Mujaes es comunicadora de la Universidad Iberoamericana, empresaria digital con una comunidad de más de un millón de seguidores, conferencista internacional, autora 'bestseller' y atleta de alto rendimiento.

- Aprender a decir "no": Esto puede ser un poderoso catalizador para el éxito, ya que no estás en este mundo para complacer a todos, di no a los negocios mal remunerados y a las amistades superficiales.

- El fracaso no es final: Es necesario dejar de tenerle miedo; en realidad, es en los momentos de fracaso donde se encuentran las lecciones más valiosas. Fallar significa que te atreviste a intentar algo nuevo, diste el primer paso hacia tus sueños y te aventuraste a abrir un negocio que nadie había intentado antes. En estos momentos de dificultad se forja el carácter y se desarrolla la resiliencia.

- No sigas las tendencias: Aléjate de la corriente, aléjate de las tendencias. Eso solo hará que te pierdas en el montón. En su lugar, imagínate cómo ser disruptivo, listo para hacerte notar por buenas elecciones, ideas de negocio y acciones.

- Invierte: No necesitan grandes sumas de dinero. Si llegaste a este punto, es porque realmente deseas esa victoria. Saber aprovechar las oportunidades, por muy pequeñas que sean, te lleva a explorar y aprender más.

