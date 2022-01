Adamari López fue hospitalizada para evitar complicaciones por la covid-19

Hace tres años Adamari López tuvo una mala experiencia con la influenza, la mantuvo en cama por tres meses, y por ello, para evitar complicaciones con la covid-19 se ha hospitalizado para tratar los síntomas.

Adamari López confirmó el fin de semana que se contagió de la covid-19 y en conjunto con sus doctores y equipo médico optaron por la hospitalización.

“Recuerden que hace aproximadamente tres años tuve influenza y me vi muy mal de salud, en un estado bastante difícil y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo, teniendo síntomas que podían ser parecidos, pues tomamos la decisión de entrar al hospital”, dijo López.

Afortunadamente, López ya está en casa, aún positiva y a la espera de que se recupere totalmente para regresar prontamente al trabajo.

“No tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando... Ya me vine a la casa, aún sigo positiva a covid-19, según las pruebas que me hice, pero me siento muchísimo mejor. El tratamiento me funcionó muy bien”, expresó.

La presentadora de “Hoy Día” comenta que cuando le iniciaron los síntomas de la covid-19 pensó que se trataba de un catarro muy fuerte y sospecha que su hija, Alaïa, fue quien la contagió.

La famosa asegura que la pequeña está bien y piensa que su hija pescó el virus en de sus actividades escolares o extracurriculares, porque fue la primera que presentó síntomas.

“Al día siguiente de que se sintió mal le hicimos la prueba y salió positiva. Las otras que le hicimos después salieron negativas, y entonces yo salí positiva”, añadió la también actriz, de 50 años.

López también compartió algunas imágenes de cuando estuvo hospitalizada, tres días en total, donde luce somnolienta, demacrada y con un poco de tos.

Por último, agradeció a las personas por el apoyo y cariño que le han manifestado durante su recuperación.

