Adamari López: La actriz anuncia que se separó de Toni Costa tras casi 10 años de relación

Adamari López y Toni Costa se separan tras casi 10 años de relación amorosa, es la noticia que sorprendió a los fanes de la pareja que se caracterizó por ser sólida.

En medio del llanto, en pleno programa en vivo Hoy Día, Adamari López rompió el silencio y explicó que enfrenta una ruptura amorosa.

Además de que en otro video comunicó lo que sucedió. Luego de varias semanas de rumores sobre la supuesta crisis que enfrentaba la pareja, recién se dio a conocer que Adamari López y Toni Costa sí pusieron fin a su relación matrimonial.

Durante la emisión en vivo de Hoy Día, Adamari López se mostró conmovida al emitir la noticia: “He decidido separarme de Toni... He decidió hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día, quiero que sepan que mi decisión ha ido una que he pensado y he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado”, externó.

En este sentido, comentó que la decisión se da gracias a un proceso en el que debe poner como prioridad su bienestar.

Confío en que este proceso sea lo mejor para ambos y resaltó que su hija sabe que el amor que ellos le tienen.

“Soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar este tipo de decisiones, y más en este momento, cuando tienen un efecto sobre mi princesa Alaïa”, dice.

“Ella sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”, añadió.

Por su parte, Toni Costa también lanzó un comunicado sobre la ruptura amorosa con Adamari López. Explicó que a su lado vivió momento increíbles. También habló del amor que sienten por su hija.

"Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos , ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad", se lee en el comunicado.

