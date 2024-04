Adriana Cataño ganó en los 'New You Beauty Awards'

La actriz, presentadora y empresaria Adriana Cataño se llevó el premio en la categoría Best Newbie Beauty por su Bakuchiol You Go Serum (alternativa al retinol) de la línea de belleza de Catano Beauty, en la entrega de los New You Beauty Awards.

El producto estelar se gana todos los puntos por ofrecer una piel luminosa, jovial, saludable y al mismo tiempo ayuda a prevenir y corregir signos de envejecimiento, sin las desventajas del retinol.

Los productos de Catano Beauty son veganos y certificados libres de crueldad animal por PETA, la organización de derechos animales más grande del mundo.

“Me siento muy feliz y agradecida de recibir este prestigioso premio para mi línea vegana. Muchas gracias, New You Media y a Dios todo poderoso, por permitir este triunfo”, destacó Adriana Cataño.

Adriana fue acompañada por su hija, Gabriella Cataño-Salinas, quien también compartió el escenario al aceptar el premio, enfrente de figuras reconocidas de la industria de belleza.

Catano Beauty fue fundada en el 2018 con un kit antienvejecimiento de cinco productos y actualmente tiene once productos.

Adriana Cataño estará lanzando dos productos nuevos en 2024 y sus fans los están anhelando.

Premiación

La novena entrega de los New You Beauty Awards celebraron lo mejor en salud y belleza por tercera vez en vivo.

Se reunieron iconos de la moda, marcas de belleza de renombre mundial, líderes de la industria de belleza e influencers para reconocer la excelencia en categorías como cuidados para la piel, maquillaje y fragancia.

Más de 600 marcas sometieron sus productos a New You, donde expertos de belleza y consumidores tuvieron la oportunidad de votar por internet por sus productos favoritos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!