Agenda cultural: Fin de semana de cine, música y arte

Este fin de semana concluyen dos eventos que no te puedes perder, hablamos del ciclo "Películas de culto" y MIM LATAM, el tercer encuentro que celebra la diversidad, creatividad y el poder femenino en la música.

Luego de estar cerrado, por trabajos de acondicionamiento, el Cine Universitario retomó sus actividades con una muestra de cine de culto y este viernes, 8 de septiembre, finaliza con tres títulos, "El fantasma del paraíso" (3:00 p.m.), "Harakiri" (5:00 p.m.) y "Teniente maldito" (7:15 p.m.).

El acceso a la sala, ubicada en el campus central de la Universidad de Panamá, es libre y gratuita.

MIM LATAM, por su parte, tendrá lugar en Selina y Tacos La Neta, en Casco Antiguo, desde la 10:00 a.m., con entrada gratis y una variedad de actividades.

La clausura del tercer encuentro contará con un mercadito, proyección de cortos, foros, showcases y after party.

Por otra parte, además de estos eventos, habrá otras actividades durante el fin de semana como las clases de danza contemporánea (9 de septiembre) como parte del Programa Enlaces de la Fundación Espacio Creativo.

Las clases son gratuitas y dirigidas a niños entre 7 a 11 años (10: a.m. a 11:00 a.m.) y de 12 a 15 años (11:00 a.m. a 12:00 m.d.).

Este fin de semana, también, será la última oportunidad para disfrutar de "Juventud y Derechos Humanos", exhibición disponible en el MAC Panamá hasta el próximo 10 de septiembre con entrada libre.

Por último, este 8 de septiembre, se inaugurará la exposición de arte "Continúa", en el PH Tula, Piso R, en Vía España con Vía Argentina, a las 7:00 p.m., en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

La entrada es libre y la exposición estará abierta al público, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., hasta el 12 de septiembre.

