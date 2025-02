Ainara Sanz: ¡Ella ganó! Su carpetilla por falsificación se archivó

Ainara Sanz, expareja del productor K4G, se va por trabajo a Estados Unidos, se le presentó hace algunos meses la oportunidad y el país le aprobó la visa, sin embargo, algunos no comprenden cómo sucedió, ya que supuestamente ella falsificó documentos.

Cuando se hizo pública la noticia de su separación hubo un revuelo, ella acusó al productor de violencia y él argumentó que ella lo engañó respecto a su edad y nacionalidad, motivo por el cual se abrió un proceso en contra de Sanz.

“¿Con qué cédula o nacionalidad sacó esos documentos? ¿Ella no tiene un proceso legal? No entiendo nada”, “¿Le dieron visa como chama, bocatoreña o bocatochama?”, “Falsificó un documento oficial y Estados Unidos le da visa así por así. Hay gente que trabaja, tienen todo en orden y no le dan visa. No entendí” y “¿Con cuál identificación la obtuvo?”, son algunas de las preguntas que se pueden leer en la publicación en la que Sanz compartió que le autorizaron el ingreso a Estados Unidos.

Sanz no se anduvo por las ramas y en sus historias en Instagram publicó algunos de estos comentarios para acompañar la resolución del proceso “contra la fe pública (falsificación de documentos en general)” en perjuicio de su expareja, donde se ordenó archivar “provisionalmente” la carpetilla.

En dicho documento se ordena notificar a la “víctima” y darle salida en la plataforma del Sistema Penal Acusatorio.

La ex del productor dijo que la resolución salió ya hace algún tiempo y no tenía pensado subirlo porque está agradecida con aquellos que creyeron en ella y en los que no también porque la hicieron más fuerte.

“Para que aclaren sus dudas”, escribió Sanz, quien también agradeció a su representante legal.

La parte que se identificó como la afectada, en este caso el productor, no se ha referido al tema, pero lo que sí es cierto es que va con todo este Carnaval, ya que el año pasado no disfrutó de las festividades porque fue conducido por la Policía Nacional.

“A mí no me joden este Carnaval”, “Uno año de haber quedado preso” y “Tengo reserva Carnaval 2024”, son los comentarios que hizo K4G en sus historias de Instagram.

Respecto al proceso de divorcio y las acusaciones de maltrato, no se han hecho público mayores detalles.