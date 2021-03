'Akim' deja claro que para él es más importante el futuro de su familia

El cantante Eliazar Brown, conocido como Akim, dejó claro cuáles son sus prioridades como artista.

El artista compartió un reels en Instagram donde luce unas prendas de lujo: Cadena, reloj y pendientes, sin embargo, entre lo comentario una usuaria dijo “¿Logro de vida?”.

Akim le respondió a la usuaria y manifestó que hay cosas más importantes para él, por ejemplo, construir un futuro sólido para sus hijos y familia.

Añade que la vida de los artistas es así, un personaje que crean. “Déjate llevar del personaje o acaso lo Avengers son reales”, concluyó diciendo Akim.

Algunos seguidores del cantante volcaron su apoyo hacía él, argumentan que él ha trabajado y tiene derecho a darse ciertos gustos.

“Usted ha trabajado duro desde siempre, tiene derecho a comprarse lo que le dé la gana”, “Tal vez no sea un logro de vida, pero ya con eso tiene para no dormir en la calle ni él ni los suyos si algo llegase a pasar”, comentaron algunos.

Pero la cosa no quedó allí, algunos cibernautas empezaron a atacar a la chica que formuló la pregunta.

Ella aclaró que en ningún momento estaba criticando al artista, simplemente quería saber cómo se maneja y piensa el artista.

“Yo hice una pregunta no una crítica. Si lo tiene es que puede costearlo y cada quien hace con el dinero que suda como dese, solo quería saber cómo cantante que me gusta si piensa que eso es más importante para el que otras cosas porque eso habla de ti como persona y obtuve una respuesta que me dice algo de él y no me deja de gustar como artista”, manifestó la usuaria.

