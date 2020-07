Alejandra Guzmán dice que ejecutivos de Televisa no valoran a su mamá

La cantante Alejandra Guzmán da su opinión acerca de la cancelación de exclusividad de su mamá Silvia Pinal en Televisa, y considera que los actuales ejecutivos no la valoran.

La mexicana dijo: "No le han dado el valor que tiene mi madre Silvia Pinal, tener las Palmas de Oro que no tiene ninguna actriz en Latinoamérica más que ella".

"Mi madre es sabia por los años que tiene y se me hace injusto porque no ven el ícono, la diva que es, la única que sigue viva y que tiene la ilusión de trabajar, pues ahí es donde se ve que no tienen ya una dirección", añadió.

"Mi madre les ha dado los mejores años de su vida, y se lo aplaudo porque es única y no la valoran".

Por su parte, su hermano Luis Enrique Guzmán también había expresado que esperan una explicación por parte de la televisora ante esta sorpresiva decisión.

Mientras que, su hermana mayor Sylvia Pasquel considera que hay que ver esto por el lado positivo, pues así su madre podrá colaborar en proyectos de otras televisoras y otras empresas, lo que representa nuevas oportunidades para la actriz, se lee en una nota de "La Botana".

Polémica

Hace unos días Alejandra Guzmán estuvo en el ojo del huracán cuando el actor Salvador Zerboni decidió hablar sobre su corta relación con la cantante.

Según Zerboni estuvo llena de excesos, fiestas y cosas prohibidas, incluso aseguró que por ella probó sustancias prohibidas.

Fue durante el programa "El minuto que cambió mi destino" que Salvador contó muchas cosas respecto a su vida.

Salvador Zerboni dijo que durante su etapa de juventud estuvo en una relación amorosa con la cantante Alejandra Guzmán, justo cuando ella terminó su relación con Pablo Moctezuma.

