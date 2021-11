Alejandro Sanz lanzará su próximo disco, ‘Sanz’, en diciembre

Bajo el título de "Sanz", el artista madrileño Alejandro Sanz, construye una obra que sorprende por su consistencia, pero también por su dinamismo y variedad de registros.

El álbum contiene 10 canciones en las que conviven lo acústico con lo electrónico, su característico elemento flamenco con arreglos orquestales.

Un recorrido musical que remite al origen de la pureza creativa, despojada de artificios, con el afán de poner el acento sobre la esencia de las canciones.

Estará disponible el 10 de diciembre, pero pueden reservar en varios formatos en edición limitada.

En octubre, el músico lanzó "Bio" y "Mares de miel" producidas junto a Alfonso Pérez y Javier Limón, temas que sirvieron como una presentación del nuevo álbum.

En redes sociales Sanz, quien recientemente estrenó su estrella en el Paseo de la Fama, publicó la portada de su disco, lo cual arroja un indició de que el álbum es algo muy personal

En la publicación se ve Sanz tomanse una fotografía frente a un espejo con una cámara. "#SANZ , mi bujío, mi reflejo. 10 de diciembre", se lee en la descripción de la publicación.



Alejandro Sanz contó a través de sus redes sociales el título, portada y fecha de salida de su nuevo álbum de estudio.

"Un disco con vida propia que deseo que la gente escuche tranquilamente, en paz, cada uno en su lugar. Quizás es el disco mas mío que he hecho nunca... aunque cada vez me cuesta más trabajo ser yo, encontrar la esencia, porque las cosas van cambiando, y también tu forma de ver la música. He tratado de hacer un disco recuperando en la medida de lo posible el tarro de las esencias", dijo a la revista Esquire.

