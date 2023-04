Alejandro Torres: ¿No quiere cantadera en sus bailes?

Tradicionalmente previo a los bailes de música típica hay cantaderas, sin embargo, al parecer el músico Alejandro Torres no es partidario de esta expresión del folclor nacional.

De acuerdo a declaraciones de Rafael “Lili” Samaniego, trovador y compositor de música típica, Torres supuestamente no quiere cantadera en sus bailes, por lo tanto, le recordó que los exponentes de este género tienen una larga trayectoria en esto.

“Alejandro Torres no quiere cantadera, yo canto en otro lado, pero eso sí, acuérdense que ustedes empezaron enante y ya se están cansando, y cuando van pa’ abajo, no vengan a buscarnos”, comentó Samaniego en una cantadera.

Luego añadió: “Si no se llevan con el folclore nacional al estilo de nosotros, sigan su camino… vayan adelante con su música, qué yo voy con lo mío”.

Samaniego reiteró que es testigo de que el músico ha expresado que no quiere cantaderas en los lugares en los que toca e incluso el trovador está dispuesto a conversar con Torres.

El trovador, con más de 30 años de trayectoria artística, cerró su comentario recordándole a Torres: “Yo soy una historia del folclor de este país, usted empezó enante”.

Torres, por su parte, no ha hecho comentarios sobre los señalamientos de “Lili”, no obstante, las reacciones no se han hecho esperar y algunos han tomado bandos.

A continuación, algunos de los comentarios:

- “A Alejandro se le subieron los humos al igual que a Jhonathan, han perdido la humildad”.

- “Para mí un baile sin cantadera es como ir a una feria sin carne en palito. Además, hasta el animador que habla entre piezas es parte del folclor”.

- Es verdad. Últimamente los bailes lo quieren hacer con muchas cosas no folclóricas y creo que a Alejandro Torres se le han subido mucho los humos”.

- “Pero eso no es culpa de los artistas, es culpa de los promotores y las empresas que hacen los bailes sin cantadera, las cosas como son”.

