Aleska Génesis genera comentarios tras mostrar su alopecia

La modelo venezolana Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, nuevamente está generando comentarios, está vez por un problema de salud.

Recordemos que hace unos días, Aleska Génesis causó revuelo tras volverse viral algunas imágenes donde supuestamente ella le estaba haciendo brujería a Nicky Jam.

Aunque ella salió al paso alegando que eso solo fue un juego entre amigas y que alguna de ellas la traicionó publicando las imágenes.

Ahora Aleska Génesis ha mostrado en sus redes sociales una de las supuestas consecuencias que trajo a su vida toda lo que ocurró hace poco.

En las primeras fotos se ve a la modelo luciendo una gorra y en las demás, dejó en evidencia la alopecia que está sufriendo actualmente, causada por toda la polémica de hace unos días.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primera fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente”, se lee al comienzo del post.

Añade: "He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio".

Según contó su cabello se ha estado cayendo constantemente, tanto que en una zona lo perdió por completo.

VEA TAMBIÉN: Carolina Dementiev: 'Me gradué como piloto de helicóptero'

Asegura que sdemás de esta situación, ha tenido que enfrentar otros problemas de salud, como la ansiedad.

“Esta soy yo actualmente... mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, detalla.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!