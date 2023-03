Alfonso Herrera sufre secuelas psicológicas debido a RBD

En la actualidad Alfonso Herrera tiene que lidiar con las secuelas psicológicas debido a situaciones traumáticas que vivió cuando formó parte de RBD.

Los fanáticos no comprenden o aceptan las razones por la cual Herrera no ha querido ser parte de los reencuentros de la popular agrupación y pese a que su carrera profesional lo llevó al cine y la televisión, sus motivos están relacionados con el cuidado de su salud mental.

En una entrevista para El País, el actor recordó las pésimas condiciones laborales a los que estaba sujeto por Televisa, dueños de los derechos de la agrupación, los personajes y la imagen de los actores que los interpretan, y que no recibieron apoyo profesional para enfrentar esta y otras situaciones ocasionadas por la fama.

“Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente. Íbamos solos y entre nosotros nos apoyamos porque no tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación”, dijo Herrera.

RBD tenía mucha convocatoria, provocaba tumultos y uno de los momentos más difíciles y que marcaron al actor fue una estampida en la que tres personas perdieron la vida en una firma de autógrafos en São Paulo, Brasil.

“Fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está”, confesó.

Añadió: “Compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles como cuando fue lo de Brasil”.

Herrera también habló un poco del precio de la fama, lejos de obtener ganancias económicas, como se podría pensar, esto no era proporcional con el nivel de popularidad que alcanzó la agrupación.

“Firmamos un contrato en el que cedimos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de merchandising, nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”, aseguró.

Por otra parte, aunque Herrera no formará parte de la próxima gira de la banda, está muy contento que sus excompañeros se vayan a reunir una vez más en los escenarios para recordar los éxitos que los convirtieron en estrellas internacionales hace más de 15 años.

