'Amarse no es suficiente', guía para construir relaciones sanas

"Amarse no es suficiente" es el título del nuevo libro de la psicóloga Nancy Álvarez, con el cual enseña al lector a escoger a la pareja correcta, a sanar a su niño o niña interno y a triunfar en el amor.

Álvarez, terapeuta familiar y sexóloga, opinó que una relación sana y equilibrada se consigue resolviendo los conflictos del pasado, ya que esto condiciona la forma en que las personas se relacionan con otras y muchas veces es la causa por la que se escoge a la pareja equivocada.

"Nadie nos enseñó a amar, pero eso no quiere decir que no podamos aprender. Luego de años de estudio e investigación, he concluido que la razón principal por la que se elige a la persona equivocada, tiene que ver con los problemas no resueltos de la niñez", explicó la autora de tres libros.

La especialista se ha propuesto ayudar a las personas a sanar su niño o niña interno para que puedan construir relaciones basadas en tres pilares fundamentales: "Amar y sentirse amado, cuidar y sentirse cuidado y comprender y sentirse comprendido".

"Si la familia funciona, entonces los hijos funcionan y la sociedad también", argumentó.

"Amarse no es suficiente", disponible online (https://amarsenoessuficiente.com/), ayudará a los lectores a identificar las heridas de la infancia y expone las razones por la cual el amor propio "no es suficiente para que la relación funcione bien".

La obra de Álvarez reúne una serie de herramientas eficaces para entender el amor como un sentimiento acompañado de hechos concretos e incluye ejercicios de retrospección y prácticos.



Nancy Álvarez es doctora en Psicología Clínica y PhD en Sexualidad con maestría y postgrados en Terapia Familiar y de Pareja. También tiene una maestría en Programación Neurolingüística (PNL) y es hipnoterapeuta.



La autora de tres libros y psicóloga nació en Santo Domingo, República Dominicana y su 'talk show' 'Quién tiene la razón' es sinónimo de éxito en Estados Unidos y América Latina.

Lanzamiento

Nancy Álvarez, autora también del bestseller "Nancy, ¿qué hago?", lanzó su libro "Amarse no es suficiente" en Miami, el 20 de octubre, y el 1 de noviembre, la autora tendrá un encuentro exclusivo, vía Zoom, con sus lectores.

Los participantes podrán interactuar con Álvarez, hacer preguntas y resolver todas sus dudas sobre el libro.

