Ana Blanco causa revuelo tras su boda en Guna Yala

La exmiss Ana Blanco nuevamente ha dado de qué hablar, en esta ocasión por su boda en Guna Yala.

Desde enero del 2022 la exaspirante a la corona de Señorita Panamá anunció a sus seguidores que empezaría a organizar su boda con su novio Luis.

“Estoy demasiado feliz porque voy a empezar mi boda, es superirreal, porque desde pequeña pensaba que me iba a casar, pero no pensaba que llegara el día, y ahora estoy viendo lugares y me pongo a llorar, porque me emocionó sola”, expresó Ana Blanco en ese entonces.

Resulta, que Ana Blanco regresó a su comarca para casarse con el amor de su vida, Luis.

Las críticas le han llovido, por su diferencia de edad, pero ellos son una muestra de que el amor todo lo puede y hace poco se juraron amor eterno en la isla Playón.

No obstante, también hubo quienes los felicitaron por esta unión, la cual consideran que ha sido hermosa verla ataviada con la vestimenta Guna.

Su, ahora esposo, aseguró que el próximo año se casan en España.

Datos

Ana Blanco estuvo bajo la lupa hace algunos años, por su historia de vida, luego de que se diera a conocer en diversos medios y redes sociales que ella había sido adoptada por españoles, pero que es originaria de la comarca, donde volvió para conocer a su padre y sus familiares.

También, dio de qué hablar debido al boom de su breve periodo a la corona de Señorita Panamá, representando a Comarcas 2021.

Ana y su pareja son muy asiduos de las redes sociales, sobre todo TikTok, donde comparten su diario vivir.

Con información del diario hermano día a día

