Ana Blanco genera revuelo tras ser una de las 41 concursantes de Señorita Panamá

Esta semana se dio a conocer el nombre de las 41 chicas que se disputarán la corona de Señorita Panamá.

Las imágenes de las participantes fueron publicadas en la cuenta de Instagram de la Organización Señorita Panamá.

No obstante, algunas de estas chicas han generado más comentarios en redes sociales.

Una de ella es Ana Blanco, Señorita Comarcas, quien en las últimas semana causó revuelo tras su peculiar historia.

Recordemos que Ana Blanco, estudiante de Diseño, es una joven indígena que fue adoptada por una pareja española a los 20 días de nacida y que recientemente vino a conocer a su familia Guna.

Ana Blanco interactúa con frecuencia en redes sociales y muestra lo orgullosa que está de sus orígenes.

Empero, luego de darse la noticia de que está en las filas de Señorita Panamá muchos han comentado que su principal objetivo de venir a Panamá era para el certamen y no por su familia.

Pero, la joven también ha recibido elogios de parte de sus seguidores, quien la felicitan por esta nueva etapa y le dejan buenos deseos.

"Yo digo que debieron de esperar al menos un año para que se preparara ... Y mentalizarse en el papel de miss ,además necesita aprender más de su país y cultura pero bueno así son las cosas", fue uno de los comentarios.

No obstante, también se pueden leer: "Hay distintos tipos de caras, de colores y de nacionalidades y eso me encantó punto a favor Señorita Panamá" y "No me lo esperaba me sorprendió", entre otros.

Son 41 mujeres reales de los sitios turísticos más representativos del país compiten por ser la nueva Señorita Panamá, reitera la Organización del certamen. La gran final está programada para el 25 de septiembre.

