Ana de Armas es criticada por su acento en la película 'Blonde'

A casi dos meses para el estreno de la pelícual biográfica de Marilyn Monroe, protagonizado por Ana de Armas, "Blonde", la actriz de origen cubano ha sido criticada por el acento que usó en la cinta.

Versión impresa

En un sorprendente giro de los acontecimientos, los principales defensores de Ana de Armas han sido los herederos de la mismísima Marilyn Monroe.

Tras la salida del tráiler oficial de la película, ciertas personas han llevado a las redes su preocupación por la voz de la actriz, que según ellos no se parece a la de Monroe, y por su acento, que tampoco les parece apropiado.

Un usuario criticaba, en un tono más humorístico que algunos otros comentarios, que "el horrible acento americano de Ana de Armas en ‘Blonde’ es la venganza por el horrible acento cubano de Al Pacino en Scarface".

Como afirmó la actriz a "The Times of London", se estuvo preparando para interpretar el icónico acento entrecortado de Marilyn: “Me tomó nueve meses entrenar mi dialéctica, practicar y algunas sesiones de ADR. Fue una gran tortura, muy agotador. Mi cerebro estaba frito”.

Pero hay algunos espectadores han comentado en redes que de Armas es otro ejemplo de actriz que "no hace que su personaje sea creíble debido a su acento".

Un usuario ha opinado incluso que no esta dispuesto "a fingir que Marilyn Monroe era hispana solo para que Ana de Armas pueda trabajar".

Estas duras críticas por el acento de la actriz han provocado que una semana después del lanzamiento del tráiler, los dueños del patrimonio de Marilyn Monroe hayan defendido a Ana de Armas, a pesar de no autorizar esta película.

Nick Woodhouse, presidente y director de marketing de Authentic Brands Group (ABG), propietario de los bienes de Marilyn Monroe le dijo a TMZ: "Ana ha capturado ingeniosamente la esencia de la voz de Marilyn. Marilyn era conocida por su respiración entrecortada".

VEA TAMBIÉN: Valentina D’Alessandro Vespoli representará a Panamá en el certamen Reina Hispanoamericana 2022

Woodhouse ha continuado diciendo: "Marilyn ha servido como musa e inspiración para fanáticos de todos los géneros, todas las etnias y todos los ámbitos de la vida, y su influencia solo continuará. No hay reglas cuando se trata de cómo un artista puede rendir homenaje a su legado".

A estas declaraciones también se suman las que ha hecho Marc Rosen, director de entretenimiento del grupo ABG: "Ana fue una gran elección de reparto ya que captura el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn. ¡No podemos esperar a ver la película en su totalida"

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!