Ana de Armas recuerda sus inicios en el teatro

La actriz Ana de Armas, quien ya olvidó a Ben Affleck con Paul Boukadakis, estuvo como invitada en "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, en donde habló sobre su nueva película "No Time To Die", también recordó su experiencia en la escuela de teatro y su primer papel en el cine.

Durante la charla, Jimmy le preguntó sobre su vida en Cuba, a lo que De Armas le contó que a muy temprana edad acudió a la escuela de teatro y allí, le ofrecieron su primer papel en una película mientras aún era estudiante, se lee en Telemundo.

"Fui a la escuela de teatro cuando tenía catorce años. Los profesores no estaban muy contentos y me dijeron que si hacía la película me echarían de la escuela… Valió la pena", dijo la popular actriz de 32 años agregando que se vio obligada a repetir un año de escuela.

Ana de Armas también recordó cómo en Cuba era común que los estudiantes hicieran 'autostop' para ir a la escuela, algo que sorprendió a Jimmy y lo hizo reír, "Quiero decir, simplemente llegas más rápido", dijo De Armas. "Si los dos estamos en la calle con el pulgar hacia afuera, te recogerán a ti y no a mí", bromeó el presentador.

Sin duda, Ana Celia de Armas Caso, ​ conocida artísticamente como Ana de Armas, se encuentra en un gran momento de su vida, pues está inmersa en varios proyectos profesionales, como 'Blonde', 'The Gray Man' y 'No Time To Die', siendo esta última la que llegará primero a la pantalla grande, y para la que ha tenido que prepararse muy duro.

De Armas dará vida a la agente de la CIA Paloma, quien tendrá que ayudar a Bond en una misión en Cuba, pero resulta que es nueva en el trabajo y solo ha recibido tres semanas de capacitación.

"Lo curioso es que también tuve solo tres semanas de entrenamiento, así que creo que seguí diciéndolo tanto que Cary [el director de la película] dijo, 'Solo dilo. Está bien", explicó la actriz sobre su papel.



Además de triunfar en la pantalla grande, tal parece que Ana de Armas le está dando una nueva oportunidad al amor. A mediados de junio trascendió que De Armas hizo match con el vicepresidente de Tinder, Paul Boukadakis.

Según el sitio 'Page Six', ambos se conocieron gracias a amigos en común, y habrían estado fomentando una relación durante las últimas semanas, "Ha pasado mucho tiempo con ella antes de que se fuera de Estados Unidos para grabar su nueva película", señaló una fuente.

