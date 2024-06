Angélica De La Cruz, nueva vocalista de la agrupación de Lucho Pérez

En marzo del 2023, "El Mechi Blanco", Ulpiano Vergara dio a conocer a la nueva vocalista de su agrupación, a la cantante Angélica De La Cruz. Todo se dio en un baile en Los Bohíos Alegres.

Desde entonces hasta la fecha se le vio a la joven acompañar al acordeonista y a su agrupación.

No obstante, desde esta semana Lucho Pérez empezó a hacer el anuncio de que pronto sabrían el nombre de una nueva integrante a su agrupación Los Líderes Musicales.

De inmediato los seguidores del artista empezaron a dar nombres de posibles cantantes, entre ellos la exvocalista de Jhonathan Chávez.

Este jueves se confirmó que esa nueva integrante sería Angélica De La Cruz, información que fue confirmada por el expresentador de noticias.

Panamá América contactó a Lucho Pérez, quien comentó que "Angélica es una voz que ofrece campo, cuando digo que ofrece campo es que transporta cuando canta a esas cantantes con ese jala'o del tiempo de antes...".

"Hace poco creo que se salió de la agrupación de Ulpiano, hace ya algunos días y yo me enteré que se había salido y yo le escribí que si estaba interesada y me dijo que no tenía problema...al contrario que ella siempre me había admirado... que siempre decía que algún día quería cantar conmigo y siento que Dios en este momento me hice el milagro... y nos puso a convivir juntos".

"Angélica es una muchacha muy humilde muy sencilla, llena de talento y sin duda es la ficha correcta para el grupo, es el complemento que me hacía falta", dijo, vía telefónica.

Lucho Pérez dice que desde hace un rato, la cantante le había dicho que "pronto se iba a distanciar de la agrupación , porque quería buscar su estilo, creo que más que nada fue por cuestión de estilo, ella tiene mucho más del estilo nuestro, un estilo a Victorio, nenito, Jhonathan.... ella se hizo con Jhonathan....incluso mucha gente dice que ella es la sucesora de Lucy Quintero, porque mucho parecido con su voz...

"Luego que se sale donde ulpiano yo le pregunté, porque vi que no la estaban etiquetando ni nada y ella me dijo que si, al tercer día que se salió le hice la propuesta y le dije que estaba grabando un tema que te parece, el tema fue grabado el 5 de junio en la mañana tuvimos en JD y decidimos grabar de una vez y a lo que apunta es que va hacer un éxito total", contó Lucho Pérez en exclusiva a Panamá América.

"Dispuestos a pecar", es el nombre de la primera canción que Angélica De La Cruz ha grabado con Lucho Pérez, es un tema de su autoría.

