Anitta utiliza la moda para mostrar sus diferentes personalidades

La cantante Anitta, de 29 años, se ha ganado un lugar en la lista de los máximos exponentes del género urbano, poniendo en alto a Latinoamérica, especialmente a Brasil, su país natal, con sus peculiares canciones y su inigualable ritmo.

Aunque en el escenario se muestra como toda una mujer atrevida y sensual, la verdad es que no es todo, sino que la cantante tiene múltiples personalidades que busca reflejar al mundo a través de la moda, se lee en Telemundo.

"La moda puede ayudarme a demostrar a la gente mis personalidades. Me gusta utilizar la moda para decir que es posible que una mujer quiera ser más de una cosa. Más que una mujer", comentó en una entrevista para "Vogue México".

"La moda me permite enseñar diferentes tipos de Anitta", sentenció, argumentando que que el mensaje principal que quiere dar a sus seguidores y al mundo en general que no hay barreras o reglas que los deban definir como una sola persona.

“El mensaje principal que quiero que la gente piense cuando me mire es que no hay límites y no hay reglas. Mientras tú no estés sobrepasando el respeto de otras personas, no hay reglas sobre cómo ser o cuándo empezar nuevamente”, aclaró por lo que la moda que presume tanto arriba como abajo del escenario, es su mayor herramienta junto con la música.

“Las personas y la sociedad siempre están buscando reglas y maneras para vivir sus experiencias, pero yo de verdad pienso que no debe ser así. Yo pienso que nosotros podemos escribir nuestro camino de la manera que queramos escoger, no hay nada ni nadie que deba decirnos cómo hacerlo. No hay reglas sobre lo que quieres hacer, todo lo puedes lograr”, finalizó la cantante.

Anitta, quien hace poco se cubrió con una sola toalla y causó furor con su sensual video, goza de una carrera artística que va viento en popa y su paso por los premios MTV Video Music Awards 2022, donde ganó en la categoría "Mejor video latino" por "Envolver", causó furor por su outfit.'



Anitta es la nueva portada de 'Vogue México y Latinoamérica' y con esto aseguró que quiere demostrar que las mujeres son capaces de no solo hacer, sino ser más de una cosa.

La brasileña optó por un vestido de la marca italiana que la acogió en su primera Semana de la Moda, Schiaparell.

El vestido rojo compuesto por un corset intervenido por la forma de un corazón lateral izquierdo, sello distintivo de Elsa Schiaparell, quien tenía un romance por la anatomía humana.

El diseño se complementa con una falda tubular que presenta una seductora abertura –un detalle añadido por Anitta, pues la versión de pasarela es cerrada, reseña "Vogue México".

