Anne Heche: Datos de la vida de la actriz que murió tras un accidente

Anne Heche falleció este viernes a los 53 años, una semana después de sufrir un aparatoso accidente de auto mientras conducía a gran velocidad por las calles de Los Ángeles (Estados Unidos).

Los familiares de la actriz confirmaron el deceso de quien estuvo batallando por siete días en una sala de cuidados intensivos.

Sus allegados confirmaron el día anterior su muerte cerebral y quitarle la respiración asistida, mientras se esperaba qué órganos podían ser donados como parte del deseo de Heche.

Tras este deceso, te presentamos 7 datos de la fallecida actriz, quien saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World", por la que ganó un Emmy.

- Inicios: La actriz comenzó su carrera a los 12 años en un café teatro para contribuir a la subsistencia familiar.

- A sus 15 años, fue descubierta por un cazatalentos que le ofreció participar en la serie "As the World Turns", pero lo rechazó porque ayudaba a su familia. Tras unos años, se fue a Nueva York para actuar en la serie "Another World", en el papel de las gemelas Vicki Hudson Frame y Marley McKinnon.

- Su primer galardón: Los cuatro años al frente de la actuación le valió para ganar un Daytime Emmy Award en 1991.

- En 1991 abandonó la serie para empezar su carrera cinematográfica tras participar en películas sin mayor relevancia. Anne Heche participó en Walking and talking (1996) y The Juror (1996), junto a Demi Moore.

- La actriz fue pareja durante dos años de Steve Martin, y posteriormente del músico Lindsey Buckingham, de Fleetwood Mac.

- En 1997, Anne Heche y Ellen DeGeneres entablaron una relación hasta casarse en Vermont, donde eran legales las bodas homosexuales. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin tres años más tarde.

