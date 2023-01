Anne Jakkaphong: ¿Quién es la propietaria del Miss Universo?

Anne Jakkaphong Jakrajutatip, fundadora y directora ejecutiva JKN Global Group, tuvo mucho protagonismo los últimos días porque fue señalada de manipular los resultados del Miss Universo, algo que negó.

“Las reglas y los jueces eran justos y equitativos”, aseguró la mujer transgénero que a sus 43 años se convirtió en la dueña y señora de Miss Universo.

Cuando a finales de octubre de 2022 se anunció la adquisición del Miss Universo, por $20 millones, por parte del conglomerado de Anne JKN, como también se le conoce la empresaria tailandesa, se sabía muy poco sobre ella y con el reciente escándalo los curiosos se interesaron aún más por saber quién es.

A sus 37 años, Anne JKN se convirtió en propietaria de la empresa de cotización pública y a los 38 años, ya era multimillonaria. Según GMA Network, es una de las empresarias más ricas del sudeste asiático.

Se estima que Anne JKN posee una fortuna de $210 millones, patrimonio que la ubicó en el tercer puesto de las mujeres transgénero más ricas del mundo en 2020, de acuerdo a Forbes.

La empresaria tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Bond de Australia, un certificado en desarrollo inmobiliario de la Universidad de Chulalongkorn y un diploma del Programa de Acreditación de Directores (DAP) del Instituto Tailandés de Asociación de Directores.

Cuando concluyó su formación académica, la ahora propietaria del Miss Universo, se dedicó una temporada a administrar un negocio de alquiler de videos de sus padres, en Bangkok, al tiempo que construía su imperio.

'Padre biológico'

En el plano personal, Anne JKN reveló que antes de hacerse la reasignación de sexo, en 2018, usó sus espermatozoides junto a los óvulos de una mujer alemana-estadounidense para tener hijos.

“Los médicos en Estados Unidos usaron mi esperma, me pusieron a un lado antes de la operación de reasignación de sexo, con óvulos donados por una mujer alemana. Soy en efecto un padre biológico”, comentó al “Diario de Bangkok”.

Andrew y Angélica, los hijos de la empresaria, fueron concebidos a través del método de reproducción asistida conocido como gestación subrogada o vientre de alquiler. Ambos nacieron en Los Ángeles, Estados Unidos.

Anne JKN comenzó su transición a los 16 años, desde los cinco no estaba conforme con su físico, se sometió a costosas operaciones, no obstante, su voz no cambió, por el contrario, es profunda y no se avergüenza de ello: “Es mía, es parte de mi identidad”.

Por otra parte, Jakkaphong Jakrajutatip también es activistas, fundó la Fundación LIFT, una agrupación que lucha por los derechos de las personas transgéneros, ya que de joven sufrió bullying y discriminación.

En la celebración de la edición 71 de Miss Universo la empresaria no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de inclusión y empoderamiento femenino, el cual no ha estado exento de críticas.

“Una plataforma de empoderamiento femenino, ¡bienvenidos a la organización del Miss Universo! A partir de ahora solo será dirigido por mujeres, para todas las mujeres, incluyendo las trans”, expresó.

