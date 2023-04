Anuel AA es objeto de burlas por pintarse las uñas

Anuel AA se pinta las uñas de los pies, detalle que quedó en evidencia en una publicación en la que promociona el lanzamiento de una nueva colección de zapatillas y que ha sido motivo de burlas en redes sociales.

El intérprete del género urbano publicó una serie de fotografías de diversos ángulos del calzado, el cual es una colaboración con la marca Reebook, para que se apreciara de la mejor manera.

En la serie de instantáneas Anuel AA posa con las zapatillas y en una de las imágenes, al borde de una piscina, el padre de la bebé de Yailin “La más viral” está descalzo y se puede apreciar que tiene las uñas de los pies pintadas de negro.

La promoción o la intención del artista de regalar algunos modelos de su colaboración quedaron opacados por las burlas sobre sus uñas e incluso hubo teorías de que está sufriendo un problema de hongos.

“Da es asco”, “Ese esperpento no tiene pies, tiene aletas de pescado, pues horribles”, “Esos tú no los tienes”, “Que patas más feas”, “Pesuñas”, “Que esconda esos pies con hongos y no los vuelva a sacar a pasear” y “Dicen que los hombres que se pintan las uñas de los pies es porque tienen hongos o son feas, será verdad”, son algunos de los comentarios.

Las uñas pintadas no es lo único revelador en las imágenes, también se ve el cambio físico del artista, ya que posó con el torso desnudo y optó por algunas llamativas prendas, además, se puede ver que aún tiene el tatuaje en honor a su ex.

En una de las fotografías se observa que en el cuello aún lleva tatuado el nombre de la madre de su hija, Georgina, de quien se separó poco antes del nacimiento de su hija y nunca se supo cuál fue el motivo.

“Que lindo se ve ese nombre en el cuello Georgina”, “Que lindo se ve ese nombre en grande”, “Ya quítate ese tattoo de la Georgina, ya esa página pasó”, “Mostrar el tatuaje de su ex: marketing… siempre lo he dicho, es un mago para trabajar mentes”, “A ese hombre le encanta mostrar ese tattoo”, escribieron algunos usuarios en la publicación.

Tour

Por otra parte, Anuel AA está a pocos días de iniciar su gira por algunas ciudades en Estados Unidos como Orlando, Miami, Washington y Chicago, el próximo 28 de abril.

Por el momento, “Legends Never Die Usa Tour” tiene 15 presentaciones programadas.

