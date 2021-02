Anyuri: 'Me encañonaron y me llevaron todas mis pertenencias tarjetas de crédito, cédula, efectivo y prendas'

Los ladrones están a la orden del día, una que fue víctima de ellos es la cantante de música urbana Anyuri.

Sí, a la artista panameña le robaron todo, menos el celular porque asegura que logró esconderlo.

Anyuri publicó unos Instagram Stories donde dio algunos detalles de lo que supuestamente le ocurrió.

"Me robaron, me encañonaron y me llevaron todas mis pertenencias tarjetas de crédito, cédula, efectivo y prendas", fue la primera publicación en relación a este hecho.

Agregó: "Un picanto rojo, número de placa 622810".

"No se llevaron mi teléfono, porque logré esconderlo...", comentó.

También dijo que los supuestos atacantes mencionaban: "La cartera de Anyuri, la cartera de Anyuri".

Luego de que la artista informó lo que le había sucedido salieron varios comentarios unos a manera de burla y otros que la apoyaban por lo sucedido.

"Qué bueno, mis respetos para el que te robó", le envió en mensaje directo @12_aars. A esto la cantante respondió solo: "Wao" acompañado de una carita soprendida.

"Por qué existen personas tan ignorantes en esta vida, Dios quiera que nunca les pase", le comentó @gissy_01.