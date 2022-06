Anyuri: ¿Por qué no fue la telonera del concierto de Karol G?

A pocas horas de que se presentará Karol G en Panamá trascendió que Yasirey Anyuri Lozano, conocida como Anyuri, iba a ser la telonera del show, pero a última hora le cancelaron y desde entonces las especulaciones sobre las razones no han cesado.

Magic Dreams Productions confirmó que habían contactado a Anyuri para abrir el espectáculo, sin embargo, “a pocas horas del evento” los representantes de la oficina de management de Karol G le informaron a la promotora que la panameña no saldría a escena.

David Candanedo, gerente de la promotora, dijo que ya habían firmado contrato con “La Cuchita”, el cual pretende honrar, e indicó que tanto ellos como la cantante se enteraron casi al mismo tiempo de que no estaría en el show.

Finalmente, la oficina de management de Karol le informó a la empresa de eventos que Yorkan sería el encargado de abrir el concierto, no obstante, el cantante de música urbana llegó 45 minutos después de la hora pactada para su presentación.

Las bailarinas y el Dj del cantante llegaron a Plaza Amador, pero se desconoce por qué razón Yorkan no llegó a tiempo.

“La Cuchita”, en un live, se lamentó por lo que sucedió, ya que había invertido tiempo y dinero en su preparación para el evento, pero pese a ello reconoció que son "cosas que pasan" y solo le queda pasar la página y seguir adelante.

En las redes algunos han hecho fiesta por lo sucedido y una vez más cuestionan el talento de Anyuri, afirman que no se merecía abrir el concierto de “La Bichota” y que sus canciones son vulgares.

Anyuri es consciente de los comentarios negativos que hay en su contra, donde la instan a cambiar el contenido de sus canciones, por lo tanto, ella invita al público a escuchar su nuevo álbum.

“Que cambie el contenido, letra, incluso que mis músicas no tienen algún tipo de argumento, de esa manera me doy cuenta de que muchos no han escuchado mi álbum”, escribió “La Cuchita”.

