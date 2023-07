Anyuri pusó a Ulpiano Vergara a bailar en su cumpleaños

Ulpiano Vergara, acordeonista y director de “Los Nuevos Distinguidos”, celebró su cumpleaños número 75 con un baile en Santiago, en el cual tuvo como invitada a Anyuri.

El festejo del “Mechi Blanco” estuvo lleno e incluso en un momento compartió tarima con Anyurí, así como lo lee, el cumpleañero tiró sus pasos prohibidos junto a la artista del género urbano.

En un videoclip publicado en Instagram, el perfil de la cantante, se puede ver al acordeonista bailar al ritmo de “Ego sexual” junto a su intérprete y algunos de sus bailarines.

“Se lo gozó”, dijo Anyuri en una de sus publicaciones en Instagram, algo en lo que algunos concuerdan.

Los festejos por el cumpleaños del tipiquero continuarán este fin de semana, esta noche, 8 de julio, hay baile en La Chorrera, y el 9, en Pacora.

Poco antes de arrancar con la celebración el “Mechi” hizo un post donde brindó por la vida y los momentos que ha compartido con su familia, amigos y sus fanáticos.

Para conmemorar su cumpleaños, el exponente de la música típica hizo una publicación en su cuenta de Instagram, con más de 258 mil seguidores, de una fotografía, donde se le ve tomando de una copa frente a un atardecer.

El músico está agradecido por poder llegar a los 75, por el don que posee para tocar el acordeón y por el tiempo que ha tenido para compartir con su familia, amigos y su fanaticada a lo largo de su carrera.

“(…) Me siento feliz y pleno, satisfecho por todo lo que he logrado y por todo que se me ha permitido. Gracias Dios por todo”, escribió el músico.

Los hijos de Vergara, Panito y Dania María, también expresaron públicamente su admiración y agradecimiento por tener el mejor padre del mundo.

